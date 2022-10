Os Da Weasel regressam em 2023. «A doninha está de volta»

Entornointeligente.com /

«A doninha está de volta, fica atento». Foi assim que os Da Wasel anunciaram, esta quinta-feira, que regressam em 2023. A revelação foi feita nas redes sociais sem mais detalhes, não sendo claro em que moldes vai ser o regresso da banda, se com um novo disco ou com novos concertos. Apenas a promessa de que haverá «novidades para breve».

A banda separou-se em 2010 e regressou este ano aos palcos, no NOS Alive. Um regresso que estava agendado para 2020, mas a pandemia ditou que os Da Weasel voltassem a estar juntos em palco 12 anos depois de anunciarem o fim da banda. Na altura, deixaram no ar a possibilidade de um novo regresso.

Subscrever Agora confirma-se. Os Da Weasel – Jay, Carlão, Virgul, Guilhas, Quaresma e DJ Glue -, banda que deu os primeiros passos em Almada no início dos anos 1990, vão mesmo voltar no próximo ano.

