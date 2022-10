OE2023. Modelo de «trabalho em tempo parcial» deveria ser colocado aos profissionais do SNS

Entornointeligente.com /

O Orçamento do Estado (OE) para 2023 integra mais 1,177 milhões de euros (cerca de mais 10%) para a área da Saúde relativamente ao inicialmente previsto para 2022, mas já há reações por parte de classes profissionais de que não é suficiente. Como economista especialista nesta área, considera que este Orçamento está aquém do que seria necessário para o setor?

Neste momento, temos várias pressões sobre o Orçamento, algumas sob controlo do governo, outras não. A existência de um crescimento todos os anos de pagamentos em atraso, que têm de ser colmatados com transferências extraordinárias, é sinal de que o Orçamento tem sido sistematicamente abaixo do que é necessário para a atividade pretendida. Este elemento sugere que o Orçamento deste ano deveria ser acima do do ano anterior, mesmo que não houvesse outros fatores (há a estimativa conservadora que coloca esta necessidade de reforço em cerca de 600 milhões de euros, admitindo um decréscimo da despesa motivada pela pandemia da covid-19). O segundo elemento de pressão vem da inflação geral, que irá afetar os custos das unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS), no que diz respeito a consumos diversos e custos de energia. Portanto, isto não é algo que seja controlável, sendo impossível de prever exatamente qual será o seu impacto. Por fim, o terceiro elemento, que é outra grande fonte de pressão sobre a despesa, surgirá das alterações nas remunerações dos diferentes profissionais de saúde. Embora, seja quase consensual que o problema de manter os profissionais de saúde no SNS não é apenas remuneratório, é também remuneratório, pelo que a «pacificação» das relações entre a gestão do SNS e quem nele trabalha irá necessitar de verbas adicionais. Juntando estas pressões todas é provável que o reforço deste ano, apesar de quantitativamente significativo, não seja suficiente.

Falou na questão da pacificação entre gestão do SNS e profissionais. Uma das verbas já consideradas insuficientes é a que foi atribuída às despesas com os profissionais, que regista um aumento de 2,9% (cerca de 153,3 milhões) a mais do que em 2022. Perante a falta de recursos humanos no SNS e as reivindicações que estas classes têm vindo a anunciar, este montante será suficiente para recrutar e manter os profissionais no SNS?

Claramente que este aumento não será suficiente se o governo quiser fazer mais do que apenas aplicar os aumentos salariais decretados para a Função Pública (2%), um montante que julgo que já estará subjacente nesta despesa.

Será uma das rubricas do OE 2023 em que a tutela terá de fazer concessões e até ser criativa para alcançar os objetivos pretendidos – impedir a fuga de recursos do SNS?

Penso que terá de aumentar a verba disponível. E espero que os objetivos não sejam alcançados através de «contabilidade criativa», mas da criatividade, no sentido de se encontrar modelos de remuneração flexíveis e atraentes para os profissionais de saúde.

«O que está em causa no SNS é a reorganização da forma de trabalhar e não apenas 'passar para outros' algumas tarefas e atividades.»

Ainda em relação à fuga de profissionais do SNS, há ainda o problema do envelhecimento dos recursos humanos. Ou seja, dos que estão no sistema, uma boa parte tem mais de 65 anos e pode pedir a reforma. Na sua opinião, há outras soluções possíveis que atenuem esta realidade, sem que seja a da remuneração?

Outras soluções possíveis envolvem um elemento que normalmente não tem «carinho» por parte do SNS e da sua gestão, flexibilidade. Em concreto, a flexibilidade nos tempos de trabalho contratuais, que não pode ser apenas a escolha entre dedicação plena, tempo completo e dedicação exclusiva; a consideração de trabalho a tempo parcial deverá ser feita, sendo certo que aumenta a complexidade da gestão das equipas, mas, no entanto, é um aspeto crescentemente valorizado pelos profissionais de saúde. No caso dos médicos de família, no Reino Unido, uma recente auscultação dos médicos em formação pelo The King»s Funds , indica que 2/3 pretendem trabalhar a tempo parcial, e em Portugal o trabalho em tempo parcial é ainda referido de forma tímida, mas já está explicito na reflexão feita pela Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar (USF). Outra flexibilidade tem a ver com a constituição das equipas, que deveriam ser constituídas com maior abertura para o desempenho de atividade dos vários grupos profissionais e tendo em conta a utilização crescente dos meios digitais. Ou seja, de uma forma geral, tem-se usado o termo task-shifting (mudança de tarefas), que não é inteiramente exato, uma vez que o que está em causa no SNS é a reorganização da forma de trabalhar e não apenas «passar para outros» algumas tarefas e atividades. A própria Comissão Europeia já está a discutir o papel deste tipo de flexibilidade – isto mesmo está num documento de um painel de aconselhamento da CE, Task shifting and health system design.

Por exemplo, uma das formas de flexibilidade na gestão do SNS é a criação dos Centros de Responsabilidade Integrada (CRI), um modelo que permite aos hospitais funcionarem de maneira diferente, mas só ultimamente começou a ser instituído em unidades com mais problemas de recursos. Pode ser a fórmula para salvar o SNS?

A criação dos CRI faz parte da ideia mais geral de flexibilidade nas organizações, neste caso, dando maior flexibilidade e maior responsabilidade financeira. Estamos ainda no início do processo de generalização dos CRI, mas considero que, à partida, são uma boa ideia. Mas só será verdadeiramente testada com o tempo e com as dificuldades que surgirem. Os CRI têm de corresponder ao princípio de que melhor desempenho terá melhor remuneração, que tem como reverso que o fraco desempenho repetido poderá levar à eliminação do CRI fazendo com que não receba mais a verba que precisa. Portanto, só ao fim de alguns anos de múltiplos CRI em atividade poderemos perceber o seu ciclo de nascimento, crescimento e morte (porque também podem ser extintos), qual o efeito no desempenho global do SNS e se são uma forma eficiente de gestão. À partida, no papel, na teoria, e nalguns CRI iniciais, a antevisão é positiva. Veremos se o tempo a confirma.

A falta de médicos de família no SNS que garantam o seguimento regular de toda a população residente é talvez a primeira prioridade neste momento na Saúde.

O governo de António Costa definiu como prioridades no OE 2023 para a Saúde a melhoria do acesso aos cuidados, a dispensa de medicamentos em proximidade, a saúde oral e a reforma da saúde mental. Concorda com estas prioridades ou deveriam ter sido definidas mais algumas?

A reforma da saúde mental já está em curso e há vários anos. É de esperar que receba finalmente o impulso final para a sua concretização e consolidação nos próximos anos. Aqui, a novidade será o empenho do governo em finalizar essa reforma. A melhoria do acesso aos cuidados de saúde é um objetivo permanente dos sistemas de saúde e, portanto, também do SNS. Os indicadores de acesso (ou melhor, de falta de acesso sem justificação) estavam antes da pandemia num caminho de melhoria, nomeadamente no primeiro acesso dos cidadãos ao SNS, mas há agora que encontrar solução para o que surge como primeiro problema: a falta de médicos de família no SNS que garantam o seguimento regular de toda a população residente que assim o deseje. Esta é talvez aquela que é a primeira prioridade neste momento.

E as outras?

A segunda prioridade deveria ser, e será provavelmente, mesmo que não venha explicitado no OE 2023 dessa forma, a «pacificação» com os profissionais de saúde. Não vai ser um processo simples, nem rápido, havendo a necessidade de integrar alguns dos aspetos que já referi. O acesso à saúde oral é um velho problema do Sistema de Saúde português, e aqui a grande decisão pública é saber se utiliza a capacidade instalada no setor privado ou se constrói capacidade própria (duplicando a capacidade do setor privado, que terá então de se reduzir), sendo que esta segunda opção levará mais tempo e provavelmente mais recursos. Poderá haver caminhos intermédios para lá se chegar, mas embora importante, não a coloco na lista Top-5 de prioridades, até porque é mais simples tomar decisões.

Em relação aos medicamentos disponibilizados em proximidade?

A dispensa de medicamentos, que era exclusiva do âmbito hospitalar, em proximidade, nas farmácias comunitárias, é, obviamente, uma ideia «simpática» para o cidadão. Só que é necessário verificar que custos implica, e que alguém os terá de pagar. Embora, conceptualmente, se possa pensar que esta dispensa em proximidade resultará em poupanças de recursos nos hospitais, que podem ser usadas para pagar os serviços prestados pelas farmácias comunitárias, participantes do processo, uma primeira análise realizada sugere que não é assim tão simples de garantir. Assim, ou ocorre uma revisão dos circuitos hospitalares de forma a gerar poupança suficiente (o que pode não ser possível), ou as farmácias fornecem gratuitamente o serviço (o que não é razoável pedir), ou, então, o SNS terá de libertar verbas para este efeito (o que provavelmente terá dificuldade em justificar face a outras despesas também necessárias), ou, ainda, será o cidadão a ter de pagar por essa dispensa (o que não parece vir a ter grande recetividade, até num caminho político de tornar qualquer contacto do cidadão com o SNS gratuito).

