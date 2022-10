Marjorie de Sousa muestra su nuevo look y el público arremete en su contra: «Debería arreglarse el espíritu» (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Por El Diario NY

En las redes sociales ella recibió muchos mensajes de apoyo ante este cambio de look, pero también recibió muchas críticas: el público no dejó pasar la oportunidad de recordar la situación con Julián Gil, con quien tiene un hijo en común. Gil no ha podido compartir más con el pequeño Matías, pues De Sousa no lo permite.

«Nada que se haga le luce. Debería de arreglarse su espíritu», «Con maquillaje todo el mundo es lindo, lastima que no le puedan maquillar el alma, ese hijo va a crecer y ojalá nunca le reclame», «Debe cambiar otra cosa no sólo el look», «Y por qué no cambia su alma, sus sentimientos????», «El corazón es lo que se tiene que arreglar y pues la verdad yo la miro igual», «Debería de hacer un cambio humanitario y dejar ver a su hijo al papá!!!!!» y «Un cambio de corazón es lo que necesita» son algunos de los mensajes que le dejaron los internautas en la publicación en la que ‘Despierta América’ mostró el nuevo look de la venezolana.

El público frecuentemente se manifiesta a favor de Julián Gil en este caso. Hace algunas semanas en ‘People en español’ recordaron una portada de Marjorie de Sousa embarazada de Matías y ahí los internautas también dejaron sus opiniones sobre la maternidad de la venezolana:

«Me asusté, pobre de la nueva víctima», «Ojalá que no, ningún otro niño debe pasar por lo que ella le hizo pasar a su hijo con el papá», «Lástima que Matías está creciendo sin su papá porque su madre se lo imposibilita egoístamente. Eso no es ser buena madre», «Me asuste dije ‘ay pobre hombre pasará como con Julián Gil’», «El título de mujer y madre le queda muy grande!!!!», «Una mujer que separa a su hijo de su padre no merece portada» y «Ella es una mamá egoísta, pobre niño pidiendo compartir con el papá y quitarle ese derecho».

