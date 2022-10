MAI manifesta «satisfação» pelas buscas relacionadas com contratos do SIRESP

Entornointeligente.com /

O Ministério da Administração Interna (MAI) manifestou esta quinta-feira «satisfação» pelas buscas que a Polícia Judiciária está a efetuar na Secretaria-Geral do MAI, a quatro empresas e três residências particulares relacionadas com os contratos com a rede de emergência do Estado SIRESP.

«O Ministério da Administração Interna manifesta a sua satisfação face às diligências processuais da Polícia Judiciária hoje em curso nas instalações da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) e da empresa Siresp SA» , refere o MAI, numa resposta enviada à Lusa.

O Ministério tutelado por José Luís Carneiro recorda que a ex-ministra da Administração Interna e da Justiça Francisca Van Dunem fez uma participação ao Ministério Público em março deste ano para «serem adotadas as providências adequadas às suspeitas sobre a regularidade formal dos atos preparatórios e contratos relativos ao concurso SIRESP».

Subscrever O MAI refere ainda que a SGMAI e a SIRESP SA vão prestar «toda a colaboração que lhes for solicitada por parte das autoridades competentes».

Segundo a nota divulgada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), a investigação está a ser conduzida pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da PJ.

As buscas domiciliárias e não domiciliárias estão a decorrer esta quinta-feira em vários locais e visam «a recolha de prova relacionada com eventuais favorecimentos de indivíduos e/ou entidades particulares, em detrimento do interesse público, através de adjudicação de contratos relacionados com o SIRESP».

Em causa estarão os crimes de tráfico de influência, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, corrupção passiva, corrupção ativa, participação económica em negócio, abuso de poder e prevaricação.

