Liz Truss apresenta demissão do cargo de primeira-ministra

A primeira-ministra britânica apresentou esta quinta-feira a demissão, pouco mais de um mês depois de ter tomado posse. «Reconheço que, dada a situação, não posso cumprir o mandato para o qual fui eleita pelo Partido Conservador», afirmou Liz Truss.

Esteve apenas 45 dias no cargo, fazendo com que este seja o mandato mais curto de um primeiro-ministro do Reino Unido. O segundo mais curto foi o de George Canning , que exerceu funções durante 119 dias antes de morrer em 1827.

Na curta declaração que fez em frente ao número 10 de Downing Street, Liz Truss admitiu que assumiu funções como chefe do governo num «momento de grande instabilidade» a nível económico e internacional , referindo-se ao aumento do custo de vida e à guerra na Ucrânia.

Subscrever «Famílias e empresas estavam preocupadas em como iam pagar as suas contas. A guerra ilegal de Putin na Ucrânia ameaça a segurança de todo o nosso continente», enumerou Liz Truss.

Considerou que o Reino Unido «está há demasiado tempo estagnado devido a um baixo crescimento económico». «Fui eleita pelo Partido Conservador com um mandato para mudar isso», prosseguiu. Considerou que o seu governo conseguiu fazê-lo em relação às contas da energia e à «redução das prestações à Segurança Social».

«Apresentámos uma visão para uma economia de carga fiscal baixa que tiraria proveito das liberdades do Brexit», destacou Truss, reconhecendo, no entanto, que, dada a atual situação, não consegue cumprir o mandato pela qual foi eleita pelo Partido Conservador.

Truss afirmou que comunicou ao rei Carlos III a sua demissão de líder do Partido Conservador e que esteve reunida com Graham Brady, o presidente do Comité 1922, tendo ficado acordado que «haverá uma eleição» para uma nova liderança, que deverá » ser concluída na próxima semana»

«Irá garantir que continuemos no caminho para cumprir os nossos planos fiscais e manter a estabilidade económica e a segurança nacional do nosso país», declarou.

Liz Truss afirmou que irá continuar como primeira-ministra «até ser escolhido um sucessor».

Líder trabalhista defende a realização imediata de eleições legislativas O líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, já fez saber, entretanto, que defende a convocação imediata de eleições legislativas.

«O povo britânico deve ter uma palavra a dizer sobre o futuro do país. Devem ter a oportunidade de comparar o caos dos Conservadores com os planos do Partido Trabalhista para resolver a confusão», afirmou Starmer. «Devemos ter a oportunidade de um novo começo. Precisamos de eleições legislativas já», enfatizou em comunicado.

Também a primeira-ministra da Escócia defende a realização de eleições. «Não há palavras para descrever esta confusão», começou por escrever Nicola Sturgeon no Twitter. «A realidade é que as pessoas comuns estão a pagar o preço. Os interesses do partido conservador não devem preocupar ninguém agora. Eleições legislativas são agora um imperativo democrático», concluiu.

There are no words to describe this utter shambles adequately. It»s beyond hyperbole – & parody.

Reality tho is that ordinary people are paying the price.

The interests of the Tory party should concern no-one right now.

A General Election is now a democratic imperative.

– Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) October 20, 2022

Em atualização

