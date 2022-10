La prueba de que el hombre que le dispara a Shakira con una bazuca es Pique en el video de «Monotonía» (+Imagen)

Entornointeligente.com /

Recientemente Shakira lanzó su nuevo videoclip junto al cantante Ozuna y parece que es un mensaje para su ex pareja y padre de sus hijos, el futbolista Gerard Piqué. Hace pocas horas se emitió el video de «Monotonía» el tema de colombiana que habla de su ruptura con el jugador del FC Barcelona con quien tuvo 12 años de relación, donde al parecer esconde un mensaje oculto de cómo se siente y cuál fue el motivo principal de su separación.

En este caso, Shakira también mostró una clara referencia a Piqué en el vídeo Monotonía donde un aparece un hombre con una bazuca disparando al corazón de la artista, en este caso, aunque no muestra su rostro la cantante. Cabe destacar que, es una gran semejanza con el aspecto de Piqué en el video, Me enamoré en el año 2017 donde el futbolista aparece vistiendo un suéter de capucha blanco y un pantalón color beige muy similar al de su nuevo clip.

Por si fuera poco, otra de las bombas que dejó la barranquillera fue en la letra donde concluyó los motivos del desenlace de su historia amorosa, alegando «No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría, de repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos «.

Finalmente, es evidente que la colombiana se encuentra pasándolo mal tras ver al jugador haciendo su vida con una nueva joven.

