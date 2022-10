Kevin Spacey ilibado de processo de abuso sexual

Entornointeligente.com /

Um júri rejeitou esta quinta-feira a ação civil do ator Anthony Rapp contra Kevin Spacey, protagonista da série House of Cards, que o acusava de uma agressão sexual ocorrida há 36 anos, quando ele tinha 14 anos, pela qual pedia uma indemnização de 40 milhões de dólares (valor semelhante em euros).

O júri concluiu em tempo recorde que Rapp não apresentou «provas» de que Spacey, vencedor de dois Óscares, havia tocado «uma parte sexual ou íntima do seu corpo», segundo o documento apresentado pelo juiz Lewis Kaplan, que deu o caso por encerrado.

Na segunda-feira, Kevin Spacey declarou-se inocente das acusações de crimes sexuais alegadamente cometidos contra o ator Anthony Rapp, num tribunal em Nova Iorque.

Subscrever «Não me lembro de ter estado com ele numa festa particular ou de ter estado com ele num apartamento», disse na segunda-feira Spacey, em resposta a perguntas do advogado de defesa, numa sessão de um julgamento civil.

Anthony Rapp, atualmente com 51 anos, apresentou uma queixa em setembro de 2020 por uma alegada agressão sexual ocorrida numa festa em Nova Iorque em 1986, quanto tinha 14 anos.

Rapp afirma que Kevin Spacey o convidou para o seu apartamento em Manhattan, onde o abraçou enquanto viam televisão, pousou-o numa cama e se esfregou nele.

Durante o interrogatório, Spacey descreveu o pai como um «supremacista branco» e um «neo-nazi» — algo que nunca tinha dito em público antes — que não gostava de homossexuais e não apreciava o seu interesse pelo teatro.

Spacey disse que se sentiu «chocado, assustado e confuso» após as acusações que Anthony Rapp divulgou em 2017 e que emitiu um pedido público de desculpas por recomendação dos seus agentes, algo de que se arrepende.

«Eu aprendi a lição: nunca peça desculpa por algo que não fez», disse Spacey, que na altura revelou publicamente a sua homossexualidade.

«Fui acusado de tentar mudar de assunto, tentar distrair ou confundir uma acusação com ser gay, o que nunca foi minha intenção», disse o ator.

Spacey foi visado em vários casos de agressão sexual e comportamento inapropriado, numa polémica que desencadeou denúncias com outras figuras do entretenimento e esteve na origem do movimento #MeToo.

