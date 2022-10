Juros no crédito à habitação subiram para 1,144% em Setembro

Entornointeligente.com /

A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitaçã o em Portugal foi 1,144% em Setembro, subindo 13,3 pontos base, ou 0,133 pontos percentuais, face a Agosto (1,011%), indicou o Instituto Nacional de Estatística (INE) nesta quinta-feira.

Nos contratos celebrados nos últimos três meses (Junho e Agosto de 202 2), a taxa de juro subiu de 1,523% em Agosto para 1,775% em Setembro, sendo que o capital médio em dívida das famílias aumentou em 339 euros, para 61.089 euros.

Se olharmos apenas para os novos contratos , o montante médio em dívida foi 1 30. 872 euros, m ai s 2 780 euros do que em Agosto.

Quanto aos encargos mensais da totalidade dos contratos de crédito, o INE refere que a prestação média subiu quatro euros, para 272 euros.

Trata-se de um aumento de 14,8% em termos nominais relativamente a Setembro do ano passado. «Deste valor, 5 8 euros ( 21 %) correspondem a pagamento de juros e 21 4 euros ( 79 %) a capital amortizado», detalha o INE.

Para os contratos dos últimos 3 meses, houve um agravamento de 26 euros no valor médio da prestação, para 471 euros.

Os juros no crédito à habitação continuam assim a reflectir o andamento das taxas Euribor , que têm vindo a subir de forma muito acentuada nas últimas semanas, aumentando a taxa de esforço das famílias com os compromissos assumidos com os bancos.

Outra das consequências da subida das taxas é a redução dos montantes de crédito que podem ser atribuídos, já que quanto mais altos forem os juros, mais cresce a taxa de esforço que os bancos são obrigados a considerar na aprovação dos empréstimos.

Num cenário de subida da inflação e perda de rendimentos, é provável que muitos portugueses se vejam impedidos de comprar casa, já que, pelas regras actuais, há que garantir pelo menos 10% do valor da aquisição do imóvel e todas as despesas administrativas relativas à operação.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com