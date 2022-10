Jada Pinkett Smith dice que Will sale con su ex cuando ella no está

Entornointeligente.com /

Jada Pinkett Smith invitó a un anfitrión especial para el programa Red Table Talk del miércoles sobre el «perdón tóxico»: La primera esposa de Will Smith, Sheree Zampino.

Jada y Sheree hablaron en el programa de Facebook Watch -en el que la invitada Jana Kramer habló del escándalo de engaño de su ex Mike Caussin- sobre el desarrollo de una «hermandad» como las actuales y pasadas señoras de Will Smith. Admitieron que su relación fue «desordenada» al principio, ya que Jada comenzó a ver a Will tras la presentación del divorcio de Sheree en 1995, y ambas mujeres tenían personalidades «ardientes». Hoy en día, son una familia unida, con Jada admitiendo que le encanta ver el vínculo de Sheree con Will después del divorcio, y revelando que las ex «hacen viajes» juntas cuando ella no está, lo que sabe que iniciará «rumores».

«Me metí demasiado pronto», admitió Jada, que se casó con la estrella de Fresh Prince of Bel Air dos años después de su divorcio. «Lo fui», dijo, señalando que se «disculpó» con Sheree, que estuvo casada con Will durante tres años y es madre de Trey Smith, de 29 años, por ello.

«Hemos desarrollado una hermandad muy bonita. pero no ha sido fácil», continuó Jada. «Tratar de tener una familia mixta y no tener realmente un plan para eso, realmente tuvimos que descubrirlo en el camino. Para mí, realmente se trataba de la madurez [y] de no entender la dinámica matrimonial».

Jada dijo que el «mayor error» que tuvo fue que pensó que cuando se firmaron los papeles del divorcio, la relación de Will con «Ree» había terminado. Pero, «Oh, adivina qué, nunca se termina» cuando hay un niño en la imagen. «Esta mujer es parte de esta familia. [Estaba] no solo asumiendo a Trey, sino que Sheree también viene». Mirando hacia atrás, definitivamente habría tomado un ritmo en cuanto a ponerme en la dinámica de ustedes [y] dejar que ustedes dos desarrollen lo que necesiten resolver. No lo entendí».

Jada dijo que imaginó que «definitivamente tomó un poco de perdón» por parte de Sheree «porque puedo recordar algunas veces que realmente cruzó la línea». Una de ellas fue cuando le llamaron la atención a Jada de que Trey se portó mal en una cita de juegos y se enfrentó a Sheree cuando dejó a Trey en su casa.

Jada y Sheree la pasada Navidad: «Mi filosofía siempre fue: ¿Cómo puedo querer a Trey y no querer a la persona más importante de su vida, que es su madre? No se puede, y yo lo sabía», dijo Jada, que añadió que la situación le hizo «aprender que no siempre se trataba de mí» y la hizo «alcanzar un nivel [más alto] de madurez emocional.»

Sheree dijo que está «comprometida a amar» a Jada, diciendo: «Eres familia para mí». Y le agradeció su «paciencia» y el haberle dado la «gracia para evolucionar… Porque si alguien entrara en mi dormitorio principal…»

La madre de Jada, Adrienne Banfield Norris, añadió entre risas «… vamos a tener palabras».

La invitada Kramer se unió al panel, compartiendo nuevos detalles sobre el descubrimiento de que su ex la engañó con más de 13 mujeres. Durante esa conversación, Kramer le preguntó a Sheree si alguna vez se sintió resentida por el hecho de que Jada obtuviera una versión más evolucionada de Will después de que éste superara el dolor del divorcio. (Will ha dicho que su divorcio de Sheree fue «lo peor de mi vida adulta»).

«Lo que pienso es que cuando nuestra unión termine, él debería ser mejor causa de mí», respondió Sheree. «Así que puede doler ver [a alguien] con la mejor versión, pero no debería ser peor… Ahora en esta etapa de la vida, creo que me fui demasiado pronto», ya que tanto ella como Will eran jóvenes y llevaban casados sólo tres años. «Era una parte de mí que intentaba protegerme. ‘Déjame cortar esto ahora e irme’. Si estuviera en otra época, nunca me iría tan pronto. Trabajaría en ello». Aunque añadió sobre la situación de Kramer: «Engañar es otra cosa… No tengo la gracia para un mentiroso».

Sheree también habló de cómo ella y Will «son mejores como co-padres que como marido y mujer. Nos juntamos para tener a Trey, nos costó a los dos hacerlo, pero luego cambiamos».

Jada ofreció que Sheree y Will «realmente disfrutan el uno del otro».

Cuando Kramer le preguntó si eso le molesta a Jada, ella respondió: «Nunca. Ellos hacen viajes, yo no estoy allí. Ellos hacen lo suyo…»

Sheree dijo que Jada necesitaba explicar eso para que no se convirtiera en un titular salaz.

«No juntos románticamente, pero como si él se va de gira de libros y su madre va y su hermana», Sheree se une también, dijo Jada. «Para mí es divertido verlos disfrutar. Aunque lleva tiempo».

Jada añadió entre risas: «No tenemos problemas todos. Dejémoslo muy claro porque sabes que ese será el próximo rumor».

Jada reveló que Sheree acompaña a Will en los viajes cuando ella no está, pero añadió que no hay ningún escándalo:

Más tarde, Jada también habló de que el público se divierte «mucho imaginando» lo que ocurre en la vida de una pareja famosa. «Les encanta. Les encanta juntar todas las piezas y qué partes has contado tú y qué partes ha contado él… Les encanta sentarse ahí y charlar sobre… y no tienen ni idea, específicamente cuando se trata de relaciones íntimas», que dijo son «complejas y complicadas».

La unión de Jada y Will ha sido ambas cosas. Durante años estuvieron plagados de rumores de que estaban en un matrimonio abierto. En 2020, Jada admitió que tuvo un «enredo» romántico con el cantante August Alsina cuando ella y Will se separaron casi cinco años antes. Will dijo en 2021 que tanto él como Jada han mantenido, de mutuo acuerdo, relaciones sexuales fuera de su matrimonio.

Recientemente se anunció que, tras el libro de Will, Jada escribirá sus propias memorias. Incluirá detalles sobre su «complicado» matrimonio.

