«Imprudente» y «ataque oportunista»: Las posturas opuestas de concejales de Villa Alemana por publicación de edil por el 18-O

Entornointeligente.com /

María Fernanda Ternicier , la concejala de Villa Alemana que hizo polémica por su mensaje el día de la conmemoración del estallido, insiste en que se malinterpretaron sus palabras.

«Marchar, dejar la cagada, carretear y delinquir» , se leía en su posteo en redes sociales, lo que generó una ola de críticas.

La primera respuesta de la edil, quien es independiente apoyada por el Partido Humanista, fue que «lamento que alguno no hayan tenido el detector de ironías encendido al revisar mis rede sociales». Y ahora profundizó.

«Lamento mucho la confusión y malinterpretación que se hizo de la publicación compartida en mis redes sociales, donde hacía una crítica a quienes delinquen y destruyen las ciudades en el marco de una fecha tan significativa y sensible como el 18 de octubre, cuando comenzamos a cambiar nuestros paradigmas y pensar en un nuevo Chile», agregó.

Insistió que «mi compromiso seguirá siempre con Villa Alemana y Peñablanca, y no daré espacio a las malas intenciones que sólo buscan polarizar y dividir a nuestros barrios que siguen avanzando».

Y al interior del concejo de Villa Alemana hay visiones contrapuestas. Marcelo Valderrama (RN), presidente de la comisión de Seguridad Pública del Concejo Municipal, presentó un reclamo ante el municipio, calificando las declaraciones como «gravísimas». «Debemos demostrar mesura, sobre todo en momentos difíciles, ayer (martes) no era un día fácil, una fecha que, más que unir, divide a los chilenos».

Se sumó el DC Marcelo Góngora. «La primera impresión fue de incredulidad. Por ello le consulté a la concejala Ternicier sobre el contexto y me señaló que se trataba de una publicación de otra persona y que se daba en términos de ironía, que fue el sentido de su publicación. No obstante, dado lo confuso del contenido, sin duda fue imprudente la publicación».

Mientras que Edith Alvear, concejala del Partido Comunista , la defendió y aseguró que «considero desmesurado el ataque oportunista hacia la concejala. Si bien es cierto, no es el mejor texto copiado para utilizar un día tan sensible para el país, era claro el mensaje hacia quienes van con otros motivos a las movilizaciones, no hace un llamado a delinquir. Ella puede haber cometido un error comunicacional, pero no un horror».

Asimismo, desde el Partido Humanista , que la apoyó en su candidatura, también tomaron distancia de sus palabras.

Nelson Peña, secretario general del PH, comentó que «no compartimos los dichos de la concejala. Nuestro partido siempre le ha abierto las puertas a los independientes y organizaciones sociales. Los dichos de la concejala son de ella, tiene que responder con seriedad a las cosas que ella dice. No avalamos la violencia, siempre estamos promoviendo la no violencia activa». ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com