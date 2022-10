Gobierno informa renuncia de delegado presidencial de la Región de Atacama, Gerardo Tapia

Entornointeligente.com /

El Ministerio del Interior y Seguridad Pública informó la tarde de este jueves que el Gobierno aceptó la renuncia del delegado presidencial de la Región de Atacama, Gerardo Tapia, a contar de esta misma jornada.

De esta forma, asumirá de manera subrogante el actual delegado provincial de Chañaral, Jorge Fernández, según indicó la cartera a través de un comunicado.

«El Gobierno de Chile agradece la labor desarrollada en estos meses por Gerardo Tapia Tapia», manifestó el ministerio del Interior en el escrito.

La salida de Tapia se da luego de una denuncia presentada en contra de su jefe de gabinete, Cristian Jara, por un presunto caso de abuso sexual cometido contra una mujer.

Junto con esto, se denunció al propio delegado ante Contraloría por aparentemente no tomar acciones frente a este caso.

Al respecto, la Fiscalía Local de Copiapó señaló que «se ha recibido una denuncia decretando las primeras diligencias propias de este tipo de delito. A la fecha se ha tomado declaración a las víctimas y se han tomado medidas de protección en favor de éstas, como el contacto prioritario y rondas periódicas de Carabineros».

«Las diligencias continúan, estamos a la espera de los resultados de éstas, y una vez que contemos con ello la Fiscalía tomará las decisiones que correspondan en cuanto a la prosecución del proceso penal», complementó el ente persecutor.

Por su parte, la diputada por el Distrito 4 de Atacama, Sofía Cid (RN), pidió que «la Ministra de la Mujer se contacte urgente con la víctima, que realice todo lo necesario para protegerla y se encargue de que haya una investigación justa y rápida».

«La renuncia del ahora ex delegado presidencial de la Región de Atacama, Gerardo Tapia, deja en evidencia la grave omisión en que incurrió al no denunciar ni tomar medidas inmediatas y apoyar a la víctima cuando fue informado de esta grave vulneración. Esto dejó claro que el feminismo del Gobierno es un feminismo de cartón, ideológico pero no activo frente a las causas que lo ameritan, como ésta, donde una mujer fue víctima de un trabajador de sus filas. Espero que esto se esclarezca y se persigan las responsabilidades que correspondan, de funcionarios y ex funcionarios por igual», profundizó.

