Movilización de familias de la escuela pública. (archivo, noviembre de 2020)

Foto: Mariana Greif

Familias de la Escuela 40 exigen «reconsiderar» reingreso de maestra que fue sancionada por «maltrato» y «agresiones verbales y físicas» hacia los niños Publicado el 20 de octubre de 2022 Educación primaria 2 minutos de lectura Este jueves las familias asistieron a Primaria en busca de un diálogo con la directora general ante la falta de respuestas; la maestra ingresaría este lunes a pesar de las denuncias y su propio pedido por mantenerse con tareas administrativas. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes En marzo de este año, los niños de tercero A de la escuela 40 República de México, comenzaron las clases con una maestra suplente. El viernes 1 de julio se les comunicó a las familias de los estudiantes que, el lunes próximo, se reintegraría la maestra efectiva. Sin embargo, tras pedidos de licencias constantes por parte de la docente, el reintegro se postergó hasta el lunes de la siguiente semana.

Según contó a la diaria una de las madres del grupo afectado, la primera vez que les comunicaron a las familias que llegaría la nueva maestra, «la reacción fue de desconcierto, porque de sopetón la maestra que estaba trabajando tuvo que despedirse» de los niños. La segunda reacción, luego de que supieran quién era la maestra que ingresaba, fue el desacuerdo, porque varias familias de los niños la conocían de años anteriores y habían sido quienes, junto a otros padres, la habían denunciado.

En un comunicado difundido por las Familias Organizadas de la Escuela 40 se explica que en 2020 se le inició un sumario administrativo a raíz de «reiteradas denuncias» de familiares de la escuela en los años 2018, 2019 y 2020. «Maltrato» y «agresiones verbales y físicas» fueron algunas de las causas de las denuncias, que se basaron en el relato de niños de distintos grupos de la escuela. Asimismo, aseguraron que a esto «se suman omisiones inherentes a la tarea docente e, incluso, la alteración de información elaborada por otros docentes en la plataforma Ceibal».

La madre de uno de los niños de tercero A, contó que durante ese proceso la desplazaron de la docencia directa en la escuela y fue derivada a un departamento de Primaria para cumplir tareas administrativas, además de que le retuvieron una parte del sueldo.

Según narró, el argumento por parte de Primaria es que, como la sanción a partir del sumario finalizó, la normativa establece que debe volver, a pesar de que en la resolución «se constatan cosas muy muy graves en el trato con los niños, que no queremos exponer». Lo que «llama la atención», dijo, es que a pesar de ello la Junta Médica falló a favor del reintegro.

Por otro lado, la madre explicó que, en suma, la maestra efectuó un trámite a nivel individual para poder mantenerse en la parte administrativa «porque no quería volver a la docencia directa; el vínculo con la escuela y esta maestra está roto, entonces, ella misma pidió no regresar», afirmó. Aún así, a menos de una semana de su reintegro, no tienen respuestas de que esto se haya concretado ni tampoco respuestas de Primaria.

«Lo que nos preocupa es el tratamiento tan frío de un tema humano tan complejo. Son cosas gravísimas que se constataron y lo dice la resolución, tiene que haber alguna valoración que contemple la situación humana», esgrimió. De hecho, describió que una vez que los niños que la conocían se enteraron de su reingreso, «lloraron durante muchos días se pusieron angustiados».

Asimismo, apuntó a que no solo «se estarían vulnerando los derechos de los niños con la maestra asistiendo al aula», sino que tampoco es el momento del año para su ingreso, faltando tan poco tiempo para que finalicen las clases y por la «inestabilidad» que se ha generado en la maestra, que aún continúa operativa pero en incertidumbre desde julio. Por otro lado, afirmó que si la maestra efectiva ingresa varios padres «se niegan a llevar a sus hijos» e incluso algunos niños directamente «no quieren ir porque la conocen».

En este marco, a las 17:00 de este jueves las familias organizadas de la escuela asistieron a la sede de Primaria, para presentar el comunicado e intentar dialogar con la directora general de Primaria, Graciela Fabeyro. Concretamente, no piden la destitución de la maestra, sino que no ejerza la docencia directa y que, por tanto, debería mantenerse en el rol administrativo. «No negamos el derecho al trabajo, pero velamos por la integridad de nuestros hijos y el derecho a un proceso educativo óptimo», sentenció una de las madres.

En el comunicado, concluyeron que «atendiendo a sus gravísimos antecedentes en la institución así como a razones pedagógicas y psicológicas, habiendo agotado todos los procedimientos administrativos correspondientes, exigimos la reconsideración del reintegro de la maestra a su cargo en la docencia directa».

