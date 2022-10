Elon Musk siente que está pagando en exceso por Twitter, pero está entusiasmado

Entornointeligente.com /

Elon Musk ha dado hoy un fuerte indicio de que su compra de Twitter va por buen camino en una referencia al tortuoso acuerdo, no a través de un tuit, sino hacia el final de una llamada de ganancias para Tesla. Dijo que la plataforma de medios sociales que busca adquirir antes de una fecha límite impuesta por los tribunales el 28 de octubre está actualmente sobrevalorada, pero «tiene un potencial increíble.»

«Aunque, obviamente, tanto yo como los demás inversores estamos pagando en exceso por Twitter en este momento, el potencial a largo plazo de Twitter, en mi opinión, es un orden de magnitud mayor que su valor actual», dijo el multimillonario fundador de Tesla tras los resultados trimestrales del fabricante de automóviles eléctricos.

Calificó a Twitter como un activo «que ha languidecido durante mucho tiempo».

«Estoy entusiasmado con la situación de Twitter«, dijo.

Musk acordó comprar la compañía en abril por 44.000 millones de dólares, o 54,20 dólares por acción, pero se alejó del acuerdo en julio. Twitter presentó una demanda en el Tribunal de la Cancillería de Delaware, a la que siguió una ventisca de presentaciones legales y algunas audiencias enconadas. Mientras los mercados se hundían esta primavera y verano, Musk empezó a desprestigiar a la empresa poco después de acordar su compra, llegando a decir que el acuerdo estaba «en suspenso». Pero con la fecha del juicio fijada para el 17 de octubre, Musk volvió a cambiar de rumbo a principios de este mes y aceptó la transacción al precio original. El juez suspendió el juicio y dio a su campamento hasta el 28 de octubre para cerrar.

Mientras Musk se prepara para iniciar una nueva era como propietario de Twitter, tuvo una muestra de lo que podría significar responder a los tuits antisemitas de Kanye West. Musk ha señalado que adoptará un enfoque más libre en cuanto a la forma de controlar la expresión en la plataforma, y permitirá que el ex presidente Donald Trump y otros que han sido prohibidos vuelvan a entrar. Esta semana, tuiteó y luego borró un meme en el que aparecían él mismo, Trump y West, conocido como Ye, como los tres mosqueteros, cada uno con su propia plataforma de redes sociales. Ye acababa de adquirir Parler.

Las acciones de Twitter subieron a última hora del miércoles, un 1,49%, hasta los 52,60 dólares.

El lunes, Twitter congeló las cuentas de adjudicación de acciones de sus empleados, según las noticias, a medida que se acerca la fecha límite del acuerdo.

Musk ha vendido acciones de Tesla para ayudar a financiar la adquisición de Twitter.

Al preguntársele en la llamada sobre la fusión de sus empresas, entre ellas Tesla, SpaceX y eventualmente Twitter, dijo: «No tengo claro cuál es el solapamiento. No es cero, pero estamos llegando».

«No soy Warren Buffett. No soy un inversor. Soy un ingeniero, un fabricante y un tecnólogo. De hecho, trabajo y diseño y desarrollo productos. No vamos a tener una cartera de inversiones o lo que sea. No veo una ventana obvia donde puedan combinarse. Al menos ahora».

ENLACE ORIGINAL: https://deadline.com/2022/10/elon-musk-twitter-tesla-acquisition-1235150181/

VEA TAMBIÉN: Elon Musk acepta comprar Twitter » EntornoInteligente

Entornointeligente.com