El United impone sanción a Cristiano Ronaldo por abandonar el banco de suplentes y el portugués rompe el silencio

Cristiano Ronaldo quedará fuera del plantel del Manchester United para el duelo del sábado ante el Chelsea, informó el club el jueves después que el astro portugués se retiró a los vestuarios antes del final de la victoria de 2-0 sobre el Tottenham.

El técnico del United, Erik ten Hag, había dicho después del encuentro de la Liga Premier en Old Trafford el miércoles que al día siguiente «lidiará con» Cristiano.

«El resto del plantel está totalmente concentrado en prepararse para este partido» ante el Chelsea, declaró el United, que indicó que respalda totalmente la decisión tomada por Ten Hag.

De acuerdo con el club inglés, Cristiano también entrenará separado del primer equipo hasta después de ese partido . El United no ofreció declaraciones sobre los reportes de que el portugués se negó a entrar como suplente cerca del final del encuentro ante el Tottenham. El técnico tiene una conferencia de prensa previa al partido contra los blues programada regularmente el viernes.

El incidente eclipsó una de las mejores actuaciones del United de la temporada y volvió a subrayar que las aportaciones más relevantes de Cristiano ocurren fuera de la cancha.

La pretemporada del United se vivió bajo la incertidumbre sobre si el atacante de 37 años se quedaría o se iría a un club que compite en la Liga de Campeones.

No se sumó al resto del plantel en su gira por Tailandia y Australia por un problema familiar y cuando retomó las actividades en julio f ue uno de los jugadores que abandonaron Old Trafford a mitad de un partido amistoso contra el Rayo Vallecano.

Su evidente frustración después de la humillante goleada de 4-0 sufrida por el United en Brentford en agosto fue captada por la cámara cuando gesticuló rumbo a los vestuarios.

El más reciente episodio dejó a Ten Hag frustrado respondiendo preguntas nuevamente para las cuales no tuvo respuestas.

El mensaje de Cristiano Ronaldo

Luego de que se conociera la sanción, Cristiano Ronaldo publicó un mensaje en su cuenta de Instagram.

«Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera. He intentado vivir y jugar respetando a mis compañeros, a mis entrenadores y a mis rivales. Eso no ha cambiado. Yo no he cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que los últimos 20 años. El respeto siempre ha sido muy importante en mi toma de decisiones «, declaró.

Luego, intentó explicar el porqué se fue al camarín antes de tiempo.

«Desde muy joven, los jugadores más experimentados han supuesto un ejemplo para mí. Ahora, yo intento ser un ejemplo para los más jóvenes. A veces esto no es posible y la presión del momento nos supera «, afirmó.

Por último, asumió el castigo: «Ahora solo siento que tengo que seguir trabajando duro en Carrington, apoyar a mis compañeros y estar listo para todo en el siguiente partido. Rendirnos a la presión no es una opción y nunca lo fue . Esto es el Manchester United y tenemos que estar unidos. Pronto estaremos juntos de nuevo». ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

