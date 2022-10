Depressão pós-parto. «Achava que a minha filha não gostava de mim»

Entornointeligente.com /

«Tive duas gravidezes e duas depressões. Dou por mim a pensar se foram duas ou se foi uma coisa contínua em que houve ali uma altura em que esteve mais camuflada». É assim que Sílvia, 36 anos e gestora de projectos digitais, começa por descrever a sua experiência. O primeiro pós-parto, assevera, foi o mais complicado – logo desde o início.

«Ao quarto mês comecei a sentir-me muito em baixo, mas havia ali uma parte, uma tristeza, que eu não conseguia justificar», explica. E nem mesmo depois de ter procurado aconselhamento médico passou: «Não me sentia sempre triste todos os dias. Era algo que vinha e eu começava a sentir quanto estava a chegar. Começava a sentir que não queria estar com pessoas». «Na minha cabeça, já achava que a minha filha não gostava de mim».

Segundo as estatísticas, entre 15% a 20% das mulheres desenvolvem depressão pós-parto e uma percentagem considerável de todos os episódios não são sequer diagnosticados.

Esta doença não é fundamentalmente diferente de uma depressão: «O sintoma principal de uma depressão é o abatimento, aquilo que as pessoas tipicamente nomeiam de cansaço», diz Paula Campos, psicóloga clínica, psicoterapeuta psicanalista e professora. A esse juntam-se outros, como a falta de entusiasmo ou a preocupação excessiva pelo bebé.

«Quando vemos uma mulher com uma depressão pós-parto, a primeira coisa que temos de nos perguntar é o que é que aconteceu até aquele dia. Tipicamente, as pessoas olham para o momento da maternidade, da gravidez, mas temos de olhar para antes disso, porque foi aí que se constitui a base para surgir essa depressão pós-parto», afirma a psicóloga.

