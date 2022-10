Conversaciones con un ultraderechista «venezolano»

Entornointeligente.com /

Hace poco tiempo, tuve la experiencia de realizar un interesante grupo focal con 4 personas que simpatizan con algunos sectores de la oposición política venezolana y uno de ellos me llamó para decirme, que un militante de la ultraderecha «nacional» estaba interesado en mantener una pequeña conversación conmigo y que tenía muchísima curiosidad sobre lo que un politólogo le pudiera preguntar, así que esa conversación se realizó a comienzos de ésta semana, la cual transcribo a continuación:

ULTRADERECHISTA.- buenas tardes, gracias por concederme ésta oportunidad para decirle algunas cositas…yo siempre leo sus interesante artículos de opinión, sin embargo, no estoy nada de acuerdo con usted de querer colocarnos a los que militamos en «la verdadera derecha» como a unos monstruos vende patrias…en lo que si estoy de acuerdo, es que somos anticomunistas y no creemos en esos conceptos baratos de patria y soberanía… ¿me explico?…

YO.- hasta ahora el pensamiento político de los que dicen pertenecer a la derecha internacional, es defender al sistema capitalista, sus antivalores y por encima de todo, se consideran pro imperialista y anti izquierdistas…le pregunto: ¿usted está de acuerdo con todas las formas de intervencionismo que han utilizado los diferentes gobiernos estadounidenses en el mundo?…

ULTRA DERECHISTA.- eso que usted me dice, es una campaña negativa que actúan en contraofensiva por parte del comunismo internacional, incluyendo a todas sus variantes políticas y que al final todos son los mismos…llámense de izquierda, progresistas o nacionalistas, hay que reconocer y aceptar los juegos y batallas de la geopolítica que desde hace mucho tiempo se libra en el mundo: o libertad y progreso o dictaduras y retroceso…

YO.- caramba señor, no sabía que era «un juego de la geopolítica» fabricar millones de pobres en todo el planeta tierra…no me imagino que sea un juego las guerras, los golpes de Estados, las sanciones, los bloqueos y todas las formas de intervencionismos en nombre de «la libertad y el progreso»…por cierto, ¿ a usted no le duele Venezuela?…

ULTRADERECHISTA.- señor politólogo, vamos a dejar ésta conversación hasta aquí, tengo que atender otras cosas y le repito yo no creo en patria…

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com