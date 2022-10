Conceição admite Benfica «um pouco melhor» esta época e espera jogo de «alto nível»

Entornointeligente.com /

Sérgio Conceição considera que o Benfica é uma equipa «um bocadinho diferente, para melhor em alguns aspetos», comparativamente as dos últimos anos, sobretudo «quando não tem a bola». Ainda assim, o treinador do FC Porto optou por não se alongar muito na análise ao adversário sob pena de «entregar a estratégia» que montou para o jogo desta sexta-feira às 20.15 horas (SportTV1) no Estádio do Dragão, a contar para a 10.ª jornada da I Ligfa.

Apesar das cautelas, lá foi dizendo que o rival lhe parece ser «uma equipa completa, no sentido de perceber todos os momentos do jogo», assumindo que a prova disso é que «ainda não perdeu esta época». «Tem a capacidade de chegar ao último terço e criar situações de golo, é recheada de bons jogadores, tal como nós», frisou Sérgio Conceição, que espera «um jogo equilibrado, onde vão estar as duas melhores equipas».

Na análise que fez à equipa do Benfica – para a qual também observou o jogo que os encarnados fizeram com o Caldas -, o treinador do FC Porto garante que «o importante é dinâmica que as equipas apresentam», embora reconheça que no adversário «destacam-se dois ou três jogadores, mas fazem todos parte da equipa».

Subscrever Sérgio Conceição fez questão de dizer que este clássico da 10.ª jornada «tem tudo para ser um grande espetáculo», reconhecendo, no entanto, que em jogos com grande nível competitivo, como este, «poderá não haver grande beleza em certos momentos», mas diz esperar «um jogo de Champions, de alto nível». «Que corra tudo pelo melhor e que haja espetáculo dentro de campo», sublinhou, lançando de imediato um apelo aos adeptos portistas: «Precisamos deles antes e durante o jogo.»

O treinador do FC Porto fez questão de dizer que chegou atrasado à conferência de imprensa desta quinta-feira devido ao controlo antidoping – «o segundo esta semana» – aos seus atletas. Aliás, no que diz respeito a lesionados, Conceição referiu que tem «dores da cabeça para escolher o lateral direito» para este jogo, referindo que ainda não sabe se poderá contar com João Mário, que permanece em dúvida, tal como o extremo Galeno.

O facto de o Benfica não vencer o FC Porto há nove jogos consecutivos, não mereceu grande destaque por parte de Sérgio Conceição: «Os últimos resultados fazem parte do passado, embora tenha sido importante num ou noutro jogo porque valeram títulos.» Assim, a preocupação está no presente e «com aquilo que o adversário faz nos diferentes momentos do jogo», bem como a «muita variedade que apresenta nas bolas paradas». Questionado sobre se os encarnados terão receio de jogar no Dragão, admitiu que o fator psicológico de estarem 50 mil pessoas no estádio «é sempre importante» e, nesse contexto, defende que «é fundamental que os jogadores estejam bem a nível emocional». «Somos uma equipa com alguns jogadores jovens, que se calhar vão jogar um clássico pela primeira vez, no qual o fator psicológico importa muito, mas é algo que trabalhamos», sublinhou.

Sérgio Conceição deixou a garantia que a sua equipa está «preparada» para aquilo vai ser o clássico, mas desvalorizou a ideia de que o FC Porto atravessa a melhor fase da época. «Falaremos disso no final do jogo. Ganhámos ao Sporting e depois foi o que foi em Vila do Conde…», disse, cauteloso, lembrando que «independentemente do resultado» do clássico, «ninguém é campeão à 10.ª jornada», pelo que «o importante é dar uma boa resposta e ganhar».

