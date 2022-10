+Carta | Roberto Marrero renuncia a Voluntad Popular

Entornointeligente.com /

El abogado y político venezolano Roberto Marrero confirmó su renuncia a Voluntad Popular. A través de una carta titulada ¡Me cansé de perder, es necesario vencer! explicó los motivos de su salida del partido político.

En la misma recordó varios de los acontecimientos, analizando cómo han llegado al presente.

«Como Secretario de la AN tenía una posición que me relacionaba con todos los diputados, hoy doy gracias a Dios por esa oportunidad, gracias a esa experiencia hoy tengo las mejores relaciones con todos los diputados, y esas relaciones me dieron la posibilidad de convertirme en el principal operador del acuerdo para que Juan Guaidó fuese presidente de la AN el 5 de enero de 2019″

Asimismo, indicó que «Estoy convencido que debemos reunificar la unidad, los egos deben dejarse de lado y quien no entienda esto, pues se convierte en un problema y debe ser sustituido».

El fundador de Voluntad Popular, aclaró que se aparta del partido por dos razones:

«La primera es pragmática, si afirmamos que en Venezuela gobierna una dictadura, es absurdo o cuando menos poco eficiente, enfrentarla con mecanismos democráticas convencionales como un partido político, más cuando los partidos están judicializados por el TSJ del régimen(..)»

«La segunda razón es que VP en su dirección política NO está cumpliendo el fin por el cual la fundamos, liderar la política para recobrar la democracia. Se dedicaron al G4 tanto que perdieron la iniciativa(…)».

Asimismo, precisó que «La tesis de que Maduro es ilegítimo fue ratificada por Europa, Estados unidos etc. 60 países democráticos, no tiene sentido que ahora le digamos a las potencias democráticas del mundo que no nos apoyen más, que nos quedamos mejor con Maduro.»

«Eliminar la Asamblea legitima NO resuelve el problema en Venezuela, por el contrario, lo agudiza, le da cancha libre a Maduro.», dijo y concluyó su carta afirmando que «la crisis actual ya no se resuelve con una elección presidencial, a estas alturas necesitamos unas elecciones GENERALES».

#20Oct | ATENCIÓN ⚠️

El opositor en el exilio, Roberto Marrero renunció al partido Voluntad Popular: «Me cansé de perder… VP en su dirección política no está cumpliendo el fin por el cual la fundamos y la UNIDAD en la cúpula está rota»

Vía @milmanrique pic.twitter.com/mH9yxgJTve

— 800 Noticias (@800Noticias_) October 21, 2022

Con información de Pdctv.net

Únete a nuestro canal de telegram, información sin censura: https://t.me/canal800noticias

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com