Ao Centro Cultural de Belém chega um Big Bang de aventuras musicais para crianças

Dois dias de aventura e exploração de estilos musicais diferentes, dedicados aos mais novos podem ser vividos para quem visite o Centro Cultural de Belém ( CCB), em Lisboa, nesta sexta-feira e sábado. O Festival Big Bang Lx22 regressa à capital trazendo concertos, instalações de música electrónica e oficinas que rejeitam os estereótipos da música infantil e procuram «quem tem ouvidos curiosos e espíritos destemidos» ​ , lê-se no site do evento.

«Há uma data de ideias feitas do que é a música para crianças e que este festival pretende contrariar», conta Madalena Wallenstein, a programadora do Big Bang e coordenadora da Fábrica das Artes do CCB, ao PÚBLICO.

A responsável lembra que por vezes o que se pensa sobre música para crianças é que esta «tem de ser simples e comercial». Assim, apesar de o evento ser destinado a miúdos entre os quatro e os 12 anos, o Big Bang também pode ser apreciado pelos graúdos. «Não há palhacinhos nem facilidade porque são crianças, são coisas feitas com rigor, sinceridade, delicadeza e muita qualidade. Por isso é que os adultos também têm uma grande curiosidade», continua a programadora.

​Madalena Wallenstein acredita que «não é a idade que junta as pessoas à volta de um assunto, mas é a experiência humana», acrescentando que «qualquer criança tem alegrias e tristezas, tem olhos que se espantam com o mundo, tem sensibilidade e inteligência, só não fala exactamente como nós». Por isso, deve ter acesso, desde a mais tenra idade, a uma educação artística de qualidade e, continua, é para isso que o Big Bang quer contribuir, através da «boa música clássica, boas instalações electrónicas, pop, rock » e outros estilos musicais que prometem «animar o edifício» do CCB.

17 cidades europeias Este evento faz parte de uma rede de festivais com o mesmo nome, organizados em 17 cidades europeias, por iniciativa e com a co-produção da companhia de teatro belga Zonzo Compagnie e com o apoio financeiro do programa Europa Criativa da União Europeia. Em Lisboa, subirão ao palco desta 11.ª edição do festival 11 espectáculos multidisciplinares, dos quais, sete são de projectos portugueses.

Para Madalena Wallenstein, u m dos destaques do festival é o Orchestrascope , uma co-produção da Zonzo Compagnie com o pianista Filipe Raposo e o maestro Pedro Carneiro , ambos portugueses, acompanhados de uma orquestra internacional. O espectáculo pretende explorar a história do cinema e da música, especialmente nos tempos em que o som era impossível de ser transmitido, combinando as técnicas de efeitos sonoros do cinema mudo com a música clássica.

O festival arranca na sexta-feira, dia dedicado às escolas, das 10h às 16h40. No sábado, o evento destina-se às famílias, das 11h às 18h40. O foco nas escolas, segundo a directora, é uma aposta devido ao seu papel democratizador no acesso à cultura, permitindo levar crianças que, normalmente, não iriam a este tipo de eventos.

Os bilhetes, que terão de ser comprados antes de cada sessão, variam entre os 2,50€ e 3,50€, na sexta-feira, e entre os 3,50€ e os 4,50€, no sábado, dependendo do tipo de sessão. Os três espectáculos de rua, que animarão o espaço exterior do CCB, são de entrada livre.

Texto editado por Bárbara Wong

