Acusan a Paula Bevilacqua de «Depravada, pervertida y pedofila» por esta imagen y este gesto con hijo (+Capturas)

Internautas señalaron a Paula Bevilacqua por el trato que tiene hacia su hijo Cristóbal Jr. A través de las redes sociales la cuenta » Cucalina Robollo » dejó mal a la actriz tras publicar una imagen de ella abrazada junto a su hijo en una playa, agregando que el niño de 9 años de edad sale agarrando a su madre por las nalgas. En este caso, la calificaron como depravada y pervertida tras añadir a la publicación el mensaje « Quédate con quien te agarre así, de verdad estos hijos míos son demasiado posesivos».

En este caso, los usuarios en redes sociales no tardaron en comentar sobre la situación, pues muchos no están de acuerdo con ese trato madre-hijo, alegando « Turbio, no veo nada de esto normal, supongo que esas mismas mujeres son los que les dan besos a sus hijos en la boca como si fuesen su marido» . En este caso, con evidente molestia Paula respondió a la crítica « Pues si lo beso en la boca».

Ahora bien, a pesar de que es su madre y puede ser normal para Paula, otras madres e incluso hombres no dudaron en criticar « Por eso hay tanto depravado en el mundo, por madres como ella y padres también. No quiero imaginar como era en su casa la cosa, un todo contra todos». Socorro pero que falta de respeto hoy en día por un like cada cosa rara que publica la gente».

