30 Cuentos y técnicas para escribir un libro: Elsa Swift al desnudo

Entornointeligente.com /

Elsa paraliza todo a su paso. Tiene un solo defecto. En realidad es un hombre (no vale, mentira). En realidad hace cosas de hombre. No se engancha con ningún amante. No está buscando el amor de su vida en ningún lado. Reconoce las intenciones de todos los hombres que se le acercan y sabe cómo manipularlos para su beneficio. No se acuesta con nadie, pero llega a puntos de clímax importantes con cada beso y metidita de mano. Eso hace que se vuelvan más locos por ella y comiencen a mandarle flores y regalos a su casa para ver si alguno logra hacerle el amor.

El desarrollo y desenlace de este y otros relatos los puede encontrar en la publicación “30 Cuentos: técnicas para escribir un libro”, una compilación de historias creadas por Hernán Porras Molina (@misterconsciencia, CEO de Web24 IT Services) durante su participación en el curso de Escritura Creativa dictado por el escritor José Manuel Peláez.

“La idea del libro es que me acompañes en mi viaje como escritor amateur, y con cada cuento percibas los cambios en mi tratamiento del lenguaje, los personajes, el diálogo y la estructura narrativa gracias a los cursos de escritura creativa que tomé con el profesor José Manuel Pelaez”.

30 Cuentos: técnicas para escribir un libro está disponible en www.30cuentos.com o a través de Amazon en tres modalidades: Kindle, tapa blanda y tapa dura.

Entornointeligente.com