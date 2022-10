Word Cheese Awards: Genessi Pinto será la primer venezolana en participar en el concurso de quesos más relevante del mundo

Entornointeligente.com /

Angélica Álvarez.- Genessi Pinto será la primera venezolana en participar en el Word Cheese Awards , el concurso de quesos más importantes del mundo. Esta joven de 27 años emigró a Perú con la idea de tener mejores oportunidades, sin saber el nuevo rumbo que tomaría su vida.

En la nación suramericana aprendió y conoció acerca de lo que se convertiría en su pasión, el queso. Aunque es graduada en Relaciones Industriales en Perú se convirtió en cheesemonger o experta en el manejo de estos alimentos artesanales.

Ahora el próximo 1 de noviembre participará en el concurso que se desarrollará en Gales como jurado.

«Sé que por algo pasan las cosas, gracias a mudarme a otro país descubrí algo que me apasiona y de lo cual estoy enamorada. Si me dieran a elegir entre a lo que me dedicaba en mi país o lo que hago ahora, definitivamente me quedo con el queso y sus bondades», confesó Genessi Pinto en una entrevista con la Voz de América.

¿Cómo llegó Genessi Pinto a saber tanto de quesos? Estando en Perú trabajó en The Cheese Corner , un local donde reúnen cerca de 110 variedades de quesos del mundo entero, ahí se sintió con temor al comienzo porque no sabía nada del tema, sin embargo, estudió y aprendió mucho.

«The Cheese Corner me encontró y fue lo mejor que me pasó. Me daba miedo porque no sabía nada de quesos y me enfrentaba a 110 variedades de quesos, pero me encantan los retos, así que decidí adentrarme en este mundo quesero», relató. «Cada noche seleccionaba cinco quesos y leía sobre su historia, características y maridaje, al día siguiente esos mismos quesos los probaba y así sucesivamente», dijo Genessi Pinto.

«Me empecé a interesar mucho por este evento y cada año buscaba información de dónde se llevaría a cabo y cuáles habían sido los quesos premiados con distintas medallas -oro, plata, bronce- también cuál había sido seleccionado como el mejor queso del mundo. Nunca dejé de soñar y pedirle a Dios algún día poder estar ahí», recuerda.

Pinto afirmó sentirse feliz de ser parte del jurado del concurso y dijo que esa es una meta alcanzada, además destacó que las redes sociales fue el lugar donde se dio a conocer, alcanzando más de 82.000 seguidores.

También te puede interesar: Aragua | El gobierno garantizará al menos 450 hogares para damnificados de Las Tejerías

LINK ORIGINAL: NotiGlobo

Entornointeligente.com