Wilster y Aurora con caminos complicados por una clasificación

Con 21 puntos aún en disputa, existen tres peleas diferentes en el torneo Clausura. Los tres de arriba, The Strongest, Bolívar y Always Ready, luchan por el título. Otro grupo, como Wilstermann y Aurora, busca clasificarse a un torneo internacional.

La tercera contienda está en el fondo de la tabla acumulada, donde el objetivo de los últimos pelean por permanecer en la categoría profesional. En este grupo se encuentra Universitario de Vinto. Entre tanto, Palmaflor, que tiene casi seguro su boleto a la Copa Sudamericana, se aferra a la posibilidad de cambiar ese pasaje por uno a la Libertadores.

Si se analiza el camino de Aurora y Wilstermann, que están a 5 y 6 puntos del último cupo a la Sudamericana, respectivamente, ambos tienen un panorama complicado, ya que tendrán al frente a equipos que han mostrado mayor regularidad en lo que va del torneo o están en luchas concretas ya sea en la punta o en el fondo.

El Rojo iniciará su travesía para no quedar con las manos vacías este viernes cuando visite a Oriente, que casi tiene el cupo asegurado a la Sudamericana, pero aún no pierde el sueño de volver a una Libertadores después de cinco años.

Después recibirá a Nacional Potosí, equipo que lucha por quedarse con el último cupo a la Libertadores; visitará a Universitario de Sucre, que aún no se ha alejado de la zona del descenso, y recibirá a Always Ready que pelea por el título.

Uno de los partidos claves para Wilstermann y Aurora, dependiendo como está la tabla, será el clásico cochabambino, ya que este cotejo podría definir cuál de los dos ingresará en el lote de los premiados.

En el penúltimo partido recibirá a Real Santa Cruz aún comprometido en el descenso y cerrará su participación en el Clausura de visita ante Royal Pari, que también quiere un premio.

Por su parte, Aurora iniciará su travesía para lograr una clasificación internacional mañana ante Universitario de Vinto, comprometido en el descenso. Después visitará a Royal Pari y recibirá a Real Tomayapo.

Luego visitará a uno de los candidatos al título, Bolívar; después jugará el clásico valluno y dependiendo de cómo le va en este cotejo podría tener chance de clasificarse a la Copa. En las dos últimas fechas debe visitar a Blooming y recibir a Oriente.

Universitario de Vinto tiene dos partidos directos que podrían definir quién se queda en la profesional. En la fecha 25 recibirá a Universitario de Sucre y por la jornada 28 visitará a Real Santa Cruz.

Palmaflor está un poco más cómodo. Pese a que no ha dejado escapar puntos claves, aún está en zona de clasificación y sólo debe mantenerse en zona preferencial.

La tarea, sin embargo, no será tan sencilla, ya que se enfrentará dos de los equipos que pelean en la punta, The Strongest y Always Ready, y a los dos Universitarios, que buscan no descender.

