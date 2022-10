Entornointeligente.com /

Non starà brillando nella classifica di «Tale e Quale Show» ma sicuramente i suoi siparietti con Cristiano Malgioglio continuano a regalare spettacolo. Valeria Marini sa mettersi in gioco con simpatia, divertendosi secondo lo spirito del varietà.

«Tale e Quale Show è il mio talent del cuore, il preferito – ha spiegato la showgirl al nostro giornale – e questa nuova sfida per me è un’avventura incredibile. Ringrazio Carlo Conti e gli autori per avermi scelto. E’ una responsabilità e ci metto il massimo. Cerco di fare tutto il necessario per stupire il pubblico. Quando è uscita la notizia che avrei partecipato a questo spettacolo mi hanno inondato di messaggi. E’ davvero un programma bello, intenso con una grandissima energia».

E dopo essere «diventata» Britney Spears, Cher e Patty Pravo, sabato prossima Valeria sarà Shakira.

«Tale e Quale Show» va in onda su Rai 1 ma anche su Rai Italia, il canale per gli italiani all’estero.

Testo e Video Intervista di Emilio Buttaro

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

