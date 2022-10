Una multitud recibió en Irán como una heroína a la escaladora que compitió sin hiyab (VIDEO)

Entornointeligente.com /

La escaladora iraní Elnaz Rekabi, que compitió sin velo en un torneo en Corea del Sur, volvió el miércoles a Teherán, donde una multitud la recibió como una heroína en el aeropuerto.

Rekabi compitió con la cabeza descubierta utilizando sólo una cinta para recogerse el cabello en un campeonato en Seúl el domingo.

Este gesto fue interpretado por algunos como una muestra de solidaridad hacia el movimiento de protestas que sacude hace un mes Irán, después de la muerte de Mahsa Amini, una joven detenida en Teherán por la policía de la moral porque supuestamente su velo dejaba ver algunos mechones de pelo.

La República Islámica exige que las deportistas iraníes lleven el velo incluso en las competiciones en el extranjero.

Rekabi, de 33 años de edad, llegó al aeropuerto internacional Imán Jomeini temprano este miércoles, según un video difundido por la agencia estatal IRNA.

Una «heroína» Decenas de personas se congregaron para recibirla, con vítores y aplausos cuando salió por las puertas, según un video publicado en internet por el periódico reformista Shargh.

«Elnaz es una heroína», gritaron las decenas de personas reunidas en el aeropuerto.

La deportista apareció con una capucha y una gorra de béisbol y fue recibida por su familia y después se dirigió a los medios estatales.

«Debido al ambiente que reinaba en la final de la competición y al hecho de que fui llamada inesperadamente, me confundí con mi equipamiento técnico y eso provocó que me olvidara del hiyab», dijo.

«Vuelvo a Irán en paz, en perfecto estado de salud y de acuerdo a mis planes. Me disculpo ante las personas de Irán por las tensiones que esto creó», afirmó y agregó que no tenía ninguna intención de dejar el equipo nacional.

La multitud congregada, que incluía a mujeres sin velo, rodeo la camioneta y un automóvil en el que se subió la deportista, que salieron del aeropuerto entre aplausos.

«Un recibimiento digno de una heroína, incluyendo a mujeres sin el velo obligatorio, en el exterior del aeropuerto de Teherán para la deportista Elnaz Rekabi. Persisten las preocupaciones por su seguridad», comentó la ONG Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI), con sede en Nueva York.

¿Propaganda estatal? Los comentarios hechos por la escaladora confirman un mensaje publicado el martes en su cuenta de Instagram , en el que se disculpó por «cualquier preocupación» que pudo causar y dijo que la decisión de quitarse el velo «no fue intencional», sino porque fue llamada a competir antes de lo previsto.

La República Islámica ha sido acusada de forma reiterada por activistas de presionar a personas para hacer declaraciones de contrición en la televisión y redes sociales.

Los observadores «no deben dejarse influenciar por la propaganda estatal», advirtió el CHRI.

Grupos de derechos humanos expresaron su preocupación por la deportista tras denuncias de sus amigos que afirmaron que no habían podido ponerse en contacto con ella.

Sin embargo, en un comunicado enviado a la AFP, la embajada iraní en Seúl negó «cualquier información falsa y desinformación» sobre su situación.

En una primera fase de la competición, la deportista apareció con una bandana, pero en la escalada principal llevó el pelo descubierto.

Este gesto coincide con las protestas por la muerte de Amini, de 22 años, en las que muchas mujeres han participado, sacándose el velo en la calle y en universidades y escuelas de todo el país.

La violencia en las calles ha provocado decenas de muertos, la mayoría manifestantes, pero también hay fallecidos entre las fuerzas de seguridad, y cientos de detenidos.

La portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, dijo que la ONU «seguirá muy de cerca» el caso.

