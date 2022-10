Tatum Brown frenan Harden en la apertura de la NBA

Entornointeligente.com /

Jayson Tatum y Jalen Brown brillaron este martes en el TD Garden con 35 puntos cada uno y le dieron a los Boston Celtics un triunfo por 126-117 ante los Philadelphia 76ers, pese a los 35 puntos de James Harden, en el partido que abrió la temporada 2022-2023 de la NBA.

En el debut de Joe Mazzulla como entrenador jefe de los Celtics, tras la suspensión de Ime Udoka por violar las políticas internas de la franquicia, los Celtics enseñaron su poderío liderados por sus dos estrellas más brillantes, frente a unos 76ers a los que no les bastó la gran actuación de Harden y un doble-doble de 26 puntos y quince rebotes Joel Embiid.

Los finalistas del año pasado, derrotados por los Golden State Warriors, se encargaron de dar el pistoletazo de salida a la nueva temporada y lo hicieron con victoria en una noche abierta por un sentido homenaje a su leyenda Bill Russell, fallecida el último verano a los 88 años.

Tatum abrió el nuevo curso con un doble-doble de 35 puntos y doce rebotes, con cuatro asistencias, un robo y un taponazo, y Tatum contribuyó con otros 35 puntos en una noche en la que los Celtics tuvieron un 56 % en tiros (46 de 82).

El nuevo fichaje Malcolm Brogdon se presentó ante su público con 16 puntos, mientras que el dominicano Al Horford aportó seis puntos, cinco rebotes y una asistencia en 23 minutos.

Los Celtics frustraron a unos 76ers en los que Harden abrió su temporada de forma positiva a nivel individual, con 35 puntos, ocho rebotes, ocho asistencias y un cinco de nueve en triples. A los hombres de Doc Rivers no les bastaron los 26 puntos de Embiid, los 21 de Tyrese Maxey ni los 18 de Tobias Harris.

Homenaje a Bill Russell La nueva temporada se abrió en el escenario en el que, el pasado 16 de junio, los Golden State Warriors se coronaron campeones, pero esta vez el verde volvió a ser protagonistas, con un emotivo homenaje a Bill Russell.

Los Celtics honraron al once veces campeón NBA con una equipación especial, con el nombre de la franquicia en la camiseta escrito al estilo de la que llevaba Russell en los años 60, y el icónico número 6 del pívot en la parte derecha del pecho.

Once diamantes dorados fueron colocados en la parte lateral de la equipación, simbolizando los éxitos del jugador más ganador de la historia del deporte norteamericano. «El mundo tuvo la suerte de tenerle», eran las sentidas palabras pronunciadas por Jalen Brown antes de que comenzara el encuentro.

En la pista, que también lucía el 6 de Russell en la pintura, las estrellas no tardaron en acaparar los focos y ninguno de los dos equipos consiguió escaparse. Jalen Brown y Jayson Tatum, con 18 y 16 puntos, respectivamente, tomaron el mando de las operaciones en los Celtics, mientras que Harden confirmó su buena afinidad contra Boston con 22 puntos en la primera mitad, con cuatro triples, tres rebotes y cuatro asistencias.

Los 76ers lograron un 9-0 para remontar un inicial 9-2 de los Celtics y tuvieron ocho puntos de margen en el 55-47, pero Tatum y Brogdon, en un buen debut, recuperaron la desventaja para enviar a los equipos al descanso con igualdad en el luminoso (63-63).

Roces entre Embiid, Brown y Smart Tan solo 19 segundos pasaron tras el descanso para que saltara la primera chispa del año, cuando Embiid, Brown y Smart.

En una pelea por un rebote, Embiid bloqueó un brazo de Smart y le provocó un peligroso movimiento innatural.

Asustado y molesto, Smart agarró el pie de la estrella de los Sixers, quien se resbaló y cayó al suelo. Se encaró a continuación con Brown e intercambió miradas con Smart, quien fue el único castigado por la jugada, con una falta técnica.

Recital de Tatum Quedó fuera de eso Tatum, quien abriría un festival de magníficas jugadas para dar un golpe en la mesa. Anotó 17 puntos en el tercer período, con siete de nueve en tiros, y le dio a los Celtics ventaja 95-82, luego recortada a diez puntos (98-88) por los Sixers para entrar en el último cuarto.

Tyrese Maxey acercó a los 76ers a siete puntos de distancia en la apertura del cuarto período y Embiid enseñó poderío en la pintura ante Noah Vonleh, de regreso a la NBA tras la experiencia en China, pero la buena mano de Williams restableció distancias con seis minutos por jugar con canasta y libre añadido para el 115-102.

Tatum y Brown, que conectó el triple del 118-103, no dieron opción a los 76ers y sus 35 puntos cada uno permitieron a los Celtics arrancar con buen pie una temporada en la que deben despejar la nube generada por la suspensión de Udoka e intentar ir a por el decimoctavo título de su historia.

