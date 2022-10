Sin puntería no hay paraíso pero sí esperanza

Entornointeligente.com /

Q ue treinta aáos canta el tango del Cádiz cuando se enfrenta al Real Betis Balompié en el extinto Ramón de Carranza, ahora Nuevo Mirandilla. No es lo que el gran Carlos Gardel decía, pero sí que nos viene bien para ejemplificar que verdiblancos y cadistas tienen una relación de amor tormentoso donde el que sufre siempre es el Cádiz que no gana en su casa a los béticos desde la temporada 88/89 cuando una eliminatoria de Copa se saldó con un 2-0 para los locales. Y en ese querer y no puedo vive también hace demasiado tiempo la afición amarilla que no celebra una victoria con su equipo desde el pasado mes de mayo.

Y no es porque el Cádiz no lo intente. Nadie le va a negar a este equipo de Sergio González que ha vuelto por donde se fue, siendo rocoso atrás, valiente arriba pero con una falta de pegada que oscurece -en parte- todo el buen maquillaje de un equipo que se pone guapo para su afición, que trabaja, suda, corre y lo intenta, pero termina desgastado, casi siempre, por el resultado. Otro empate, van cuatro consecutivos, cinco partidos sin perder y otro episodio más consumido en el Nuevo Mirandilla que respondió, jaleó, vibró y disfrutó con su equipo pese a la ausencia de goles.

Hay quien dirá que de sensaciones no se vive pero también habrá quien sostenga que el Cádiz compitió de tú a tú con un equipo de Champions , maniató al Real Betis en muchos momentos del partido y que si no hubo goles fue por la gran actuación de los dos porteros (Bravo dejó también claro que merece la titularidad).

Creo que en lo grupal hicimos un buen partido, en lo individual me sentí bien, atacando, defendiendo. Nos está faltando el gol pero llegará

Brian Ocampo Pero de la falta de puntería se sale, eso es algo que llega tarde o temprano. Al igual que parece ha llegado Brian Ocampo, uno de los dos fichajes estrellas -junto a Bongonda- que se marcó el mejor partido desde que viste la elástica amarilla. Su partido en ataque y en defensa ante el Betis fue la mejor noticia, además del punto, para una hinchada ávida de ídolos y que en el uruguayo quiere encontrar la puntería necesaria para lograr el paraíso de la salvación: «Creo que en lo grupal hicimos un buen partido, en lo individual me sentí bien, atacando, defendiendo . Nos está faltando el gol pero llegará», dijo el MVP tras el partido. Serán 31 aáos sin ganar, en casa, al conjunto verdiblanco pero pocas veces se pueden sacar conclusiones tan positivas de un empate a cero.

LINK ORIGINAL: Marca

