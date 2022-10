«Si apostáramos a las estadísticas, Hernán y yo seríamos campeones»

Entornointeligente.com /

A Jeaustin Campos y Hernán Medford los une más que ser los técnicos finalistas del Apertura 2022. Ambos son de los más exitosos del país en su campo, conocen ambas aceras y los acerca una muy estrecha relación de amistad que empezó hace muchos años. Sin embargo, a partir de hoy son más rivales que nunca. De aquí al sábado por la noche, o por hasta 15 días, estos timoneles pusieron en pausa todo contacto hasta que no se defina al nuevo campeón nacional. Así lo reveló el estratega morado, a la vez que dio su lugar a quien ahora tiene entre ceja y ceja. Jeaustin reconoció, sin darle largas al asunto, la calidad de su oponente y colega, además ahondó en otros temas de su escuadra, de cara a la final de ida del torneo nacional. ¿Qué representa enfrentar a su amigo? ¿Hablaron recientemente? -No. Hace poco tiempo nos vimos. Prácticamente en conversación muy informal dimos por un hecho, tal vez muy aventuradamente, que íbamos a estar en la final y se cumplió. Hoy somos rivales. No creo que vayamos a tener comunicación en estos 15 días, que espero sean 15. Después hablaremos de lo que haya pasado, pero siempre con el máximo respeto. ¿Qué tienen usted y Medford que son de los más ganadores en los últimos años? -No solo se puede medir por campeonatos… El entrenador costarricense tiene muy buen nivel. Que se nos perdone menos que a los extranjeros nos hace exigirnos más, eso nos ha motivado muchísimo. Hernán creció como entrenador en un momento en que el Saprissa se montó una estructura de capacitación de entrenadores. ¿Le dará continuidad a su oncena inicial o sorprenderá con algo? -Hemos sido un equipo constante, pero de 14 o 15 jugadores. Por ahí hay cinco o seis que usualmente entran de cambio. No necesariamente con la misma alineación se tenga un plan de juego igual, probablemente demos una sorpresa, puede ser en nombres, en sistema o metodología. ¿Por qué en el historial reciente al Saprissa le cuesta tanto el Herediano? -De esos 10 partidos yo estuve del otro lado cuatro, entonces así que me los cuentan, yo estaba en Herediano. Si apostáramos a las estadísticas, Hernán y yo seríamos campeones antes de jugar porque no sé si ha perdido finales, pero los números quedan ahí. ¿Cuánto le favorece conocer a gran parte del Team? -Todos nos conocemos. Hernán no ha dirigido al Saprissa, pero téngalo por seguro que conoce a todos mis jugadores y obviamente yo conozco a los de Herediano. Es una serie muy pareja. ¿Qué tan importante es golpear en el primer juego? -Los primeros partidos en estas rondas no fueron determinantes, máxime cuando tienes el gol de visita. Puedo ir yo a perder de visita 2-1 y con un 1-0 en casa paso.

