Renuevan alerta por tormentas, esta vez para cuatro departamentos

Carolina Sosky , experta en nutrición personalizada señala que un jugo verde no es un tipo específico de jugo; es un término amplio que se aplica a cualquier jugo que sea verde o contenga vegetales verdes . No todos los ingredientes tienen que ser verdes, pero en general, el resultado final es un jugo que tiene un color verdoso.

«Hay algunos jugos verdes que son más beneficiosos que otros. Los jugos más saludables tienen más vegetales verdes y hierbas, y menos frutas, es decir un jugo bajo en azúcar y lleno de antioxidantes que contenga vegetales como: espinacas , col rizada, apio , brócoli, pepino, etc.», explica Carolina Sosky.

Además, manifiesta la nutricionista que las verduras de hojas verdes están cargadas de vitaminas, minerales y fitonutrientes y son esenciales para maximizar el valor nutricional del jugo verde. También son ricas en clorofila, el compuesto que le da el color «verde». La clorofila no solo les da color a las verduras, sino que también es un poderoso antioxidante y puede ayudar a apoyar las vías naturales de desintoxicación del cuerpo. Cuanto más oscuro es el vegetal verde, más clorofila contiene.

«La espinaca es una excelente opción porque tiene un alto contenido de carotenoides y fitonutrientes , tiene un sabor bastante suave, por lo que es fácil de consumir. Otra opción es agregarle hierbas como una gran adición de nutrientes, por ejemplo: perejil, menta y cilantro «, comenta Carolina Sosky y habla de los beneficios del jugo verde que pueden ser una buena opción refrescante para los días de calor.

Beneficios del jugo verde

Los beneficios específicos dependen de lo que contenga, estos son algunos beneficios generales para la salud que se aplican en todos los ámbitos:

Una fuente importante de nutrientes: El jugo verde es una fuente concentrada de vitaminas, minerales, antioxidantes y fitoquímicos, y debido a que ya están en forma líquida esos nutrientes son más fáciles de digerir y absorber, además, nos permite consumir más vegetales de una sola vez. Apoya la salud intestinal: Los jugos verdes pueden proporcionar fitonutrientes esenciales como flavonoides y antioxidantes para apoyar la diversidad microbiana y la salud intestinal, muchos estudios demuestran el papel de los fitoquímicos como los fenoles y los carotenoides que pueden beneficiar a la microbiota intestinal humana. Los jugos verdes también contienen prebióticos, conocidos como fibras que alimentan a las bacterias buenas del intestino.

Favorece la hidratación: El jugo verde puede ayudar a mantener la hidratación, especialmente si contiene vegetales con alto contenido de agua como el pepino. El pepino contiene un 90 % de agua y electrolitos como magnesio y potasio, que ayuda a mantener un equilibrio óptimo de líquidos en las células. Reduce la inflamación: La inflamación representa una respuesta normal cuando el sistema inmunitario se activa para proteger el cuerpo de invasores extraños. Esto es bueno ya que ayuda al cuerpo a combatir las infecciones. Sin embargo, cuando sufre de un exceso de inflamación, esto puede provocar alergias, enfermedades cardíacas, cáncer y más. Algunas de las mejores bebidas antiinflamatorias vienen en forma de jugos frescos. Fortalece el sistema inmunológico: Un jugo verde a base de vegetales es una fuente inagotable de nutrientes que promueve un sistema inmunológico fuerte. La espinaca, la col rizada, la piña y el jengibre son una combinación increíble para mantener un sistema inmunológico saludable durante la temporada de resfriados y gripe. Beneficia a la piel: Tener una tez resplandeciente no se trata solo de las cremas y productos utilizados, también se trata de lo que comemos y bebemos. Las espinacas, la col rizada, el apio, las peras, las manzanas y muchos otros superalimentos están repletos de vitaminas y antioxidantes para mantener la piel limpia e hidratada. Aumenta los niveles de energía: Las verduras de hojas verdes oscuras están cargadas de nutrientes para aumentar naturalmente los niveles de energía. Las verduras están llenas de magnesio, vitaminas B, hierro y otras que son beneficiosas para la mente y el cuerpo. A tener en cuenta a la hora de consumir un jugo verde: El jugo verde idealmente no debe utilizarse como un reemplazo de comida, sería más bien como algo complementario. Los jugos pueden ayudarnos a hacer la transición a un estilo de vida más saludable con una mayor ingesta de vegetales verdes , pero no es un sustituto a largo plazo de una comida completa.

Es importante tener en cuenta que el jugo verde no es milagroso . Se pueden obtener una serie de beneficios al beberlos, pero junto con la combinación de opciones de estilo de vida, como eliminar los alimentos menos nutritivos, realizar actividad física, tomar agua, entre otras.

Una receta de jugo verde para disfrutar: Jugo verde de jengibre picante:

Ingredientes:

2 limones, sin piel y picados 2 manzanas verdes picadas 1 pepino picado 1 mazo de espinaca 2 a 3 cm de raíz de jengibre Preparación: Licuar los ingredientes o procesarlos, dependiendo del electrodoméstico que se tenga a mano, y servirlos en vaso grande.

