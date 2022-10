Reino Unido elimina el requisito de visa de turismo para colombianos y peruanos. Lo que debes saber antes de viajar

Entornointeligente.com /

(CNN Español) — El gobierno del Reino Unido anunció este martes que eliminó el requisito de visa para ciudadanos de Colombia y Perú que deseen visitar el país para estancias cortas. La exención de visa aplica también para los ciudadanos de Guyana.

Las embajadas del Reino Unido en Colombia y Perú anunciaron este miércoles que, a partir del 9 de noviembre de este año, los ciudadanos de estos dos países podrán viajar a ese país portando únicamente el pasaporte y sin necesidad de tramitar una visa de corta estadía, dando un paso importante hacia una apertura más amplia en las relaciones bilaterales de los países.

Los gobiernos de Colombia y Perú celebraron el anuncio de la eliminación de la visa de turismo a Gran Bretaña.

Esto es lo que debes saber sobre este anuncio.

¿Qué países piden visa a los colombianos para viajar y cuáles no? La Torre Reina Isabel en Londres en el atardecer el 24 de agosto. (Crédito: Alastair Grant/AP)

Reino Unido dice adiós a las visas de turismo para colombianos y peruanos Este 18 de octubre, las embajadas del Reino Unido en Bogotá y Lima anunciaron que los ciudadanos de Colombia y Perú ya no necesitarán visas para viajes de turismo o estadías cortas, luego de un «procedimiento ante el parlamento británico… tras un proceso extenso y riguroso de evaluación por parte de diferentes instituciones del gobierno británico», informó la embajada en Colombia en un comunicado.

«Al llegar al Reino Unido solo se necesitará presentar un pasaporte válido para todo el tiempo que dure su estadía», dijo la embajada en Perú.

Para viajar no es necesario presentar datos biométricos, ni entregar el pasaporte en ningún centro de visas.

¿A dónde puedo ir sin visa? La medida aplica para visitar cualquiera de los cuatro países del Reino Unido: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

¿Necesito una visa si soy residente en Colombia o Perú? Las restricciones de visa dependen de la nacionalidad, no del lugar de residencia o desde dónde se solicita la visa, dice el gobierno del Reino Unido.

Para consultar si necesitas una visa antes de viajar como visitante, puedes entrar en www.gov.uk/check-uk-visa .

¿Qué actividades puedes hacer sin visa? Los visitantes que deseen ir a Reino Unido por un periodo mínimo a los seis meses podrán realizar actividades relacionadas con el turismo y comercio, «el intercambio cultural, académico y deportivo», así como cursos de corto plazo en universidades e instituciones académicas.

Tres de las calles «más cool» del mundo están en Medellín, Ciudad de México y Madrid, según Time Out ¿Qué dicen los gobiernos de Colombia y Perú? Los gobiernos de Colombia y Perú celebraron la medida agradeciendo al gobierno del Reino Unido por su confianza y dicen que es una oportunidad para reforzar los lazos entre los dos países.

«El Gobierno nacional valora y agradece enormemente esta decisión, que pone a Colombia a la altura de los socios estratégicos del Reino Unido, y la reconoce como una señal de confianza en Colombia, sus nacionales y sus instituciones», dijo el canciller de Colombia, Álvaro Leyva en un comunicado . «Esta flexibilización en el régimen de visas británicos consolida y fortalece aún más las relaciones bilaterales entre ambos países, en tanto impulsará de manera significativa el turismo, el comercio, la cultura, entre otros muchos componentes de la intensa y rica agenda bilateral».

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, César Landa, dijo que con esta medida se abre una oportunidad de recibir beneficios mutuos con Reino Unido como » vínculos económicos, académicos, culturales, científicos, turísticos».

«Hoy también se abre la oportunidad para incrementar el número de intercambios académicos, realizar investigaciones en conjunto y estudiar cursos de corto plazo. Estudiantes y profesionales peruanos podrán planificar su participación en conferencias, seminarios y otros eventos organizados por Oxford, Cambridge, St. Andrews, Durham y más de 160 universidades británicas», dijo Landa en un comunicado.

Vista general de Westminster, Londres, Inglaterra. (Crédito: Daniel Berehulak/Getty Images)

Lo que SÍ puedes hacer como visitante estándar Los viajeros que vayan a Reino Unido sin una visa de estadía corta, también llamado «viajero estándar», pueden visitar el país por las siguientes razones, según el gobierno de Reino Unido:

Por turismo o para visitar a amigos o familiares Para ser voluntario hasta por 30 días con una organización benéfica registrada Para hacer tránsito en Reino Unido para ir hacia otro país Para asistir a reuniones de trabajo Para realizar actividades comerciales como ejemplo asistir a una reunión o entrevista laboral Para participar en un programa de intercambio escolar Para hacer un curso recreativo de hasta 30 días, «por ejemplo un curso de baile», dice el Gobierno. Para estudiar, hacer prácticas o presentar un examen. Todo esto debe tener corta duración. Por razones médicas Lo que NO puedes hacer como visitante estándar Hacer trabajo remunerado o no remunerado para una empresa del Reino Unido Trabajar por cuenta propia Reclamar beneficios con fondos públicos Vivir en el Reino Unido durante largos períodos de tiempo a través de visitas frecuentes o sucesivas Casarse o registrar una unión civil. Para ello debes solicitar una visa de Visitante Matrimonial ¿Por qué motivos debes solicitar una visa? Si bien los viajeros que quieren ir a Reino Unido para estancias cortas ya no necesitan una visa, aún deben hacerlo quienes busquen migrar permanentemente a Reino Unido o hacer estudios de larga duración como pregrados o maestrías, que requerirán una estadía de más de seis meses.

«Este cambio no afecta a las personas que deseen viajar para trabajar, realizar estudios de largo plazo o establecerse permanentemente en el Reino Unido», dice el gobierno de Reino Unido.

Para ello aún necesitarán una visa y cumplir con algunos requisitos específicos así como pagar una solicitud.

Los requisitos puedes consultarlos aquí.

¿Qué hacer si ya pagaste por una visa de corta estadía? Los viajeros de Colombia y Perú que tenían programado una visita a Reino Unido y habían pagado por su visa de corta estadía para visitar este país antes del 18 de octubre, podrán solicitar una devolución del dinero únicamente si no han presentado sus datos biométricos.

Pero si ya presentaste tu información biométrica en un Centro de Solicitud de Visa (VAC), no serás elegible para un reembolso. Reino Unido

