¿Qué significa celebrar Halloween?, por María García de Fleury

Halloween es una antigua fiesta pagana llamada Samhain que las brujas y otros paganos celebran el 31 de octubre y que describen como su fiesta más importante. Halloween es lo opuesto a católico, a cristiano, pues desde la adivinación, los rituales paganos, la brujería, los hechizos mágicos hasta adorar a los muertos, vestirse como brujas, demonios y sacrificar animales, Halloween no puede estar más lejos de las verdaderas enseñanzas de Cristo y la pureza de una vida santa y cristiana.

Halloween es un tratamiento alegre de la violencia y el engaño con personas que se disfrazan de atacantes cometiendo al azar el caos. Jesús invito a vivir en la verdad diciendo «La verdad los hará libres», y a que predicáramos y viviéramos en paz unos con otros, el cristianismo valora la belleza y el orden mientras Halloween glorifica la fealdad y el desorden, por ejemplo, grotescas cicatrices pintadas que decoran monstruos feos y horribles.

La Iglesia Católica prohíbe las sesiones de espiritismo y todo intento de conjurar a los muertos, en cambio, en Halloween las grandes celebraciones son para invitar a los muertos, para hacer conjuros con ellos, celebrar a las brujas, a los fantasmas y llamar a los demonios. El cristianismo valora la paz, Halloween es todo lo contrario, porque exalta y provoca la violencia, por ejemplo, el saludo algo habitual de los niños que salen a buscar caramelos es «Truco o Trato» implicando una amenaza, es decir, si no me das dulces haré algo que no te gustará.

Las arañas son unas las decoraciones de Halloween más comunes, pero las arañas son símbolos paganos destacados y se consideran como guías hacia lo oculto, algo típico de Halloween son los gatos negros, los esqueleto danzantes, comunicándose con los muertos, disfrazándose de zombies para asustar a la gente. Puede parecer divertido pero el placer de asustar a otra persona, especialmente un niño, es similar a infligir dolor en otro, incluso hasta causar un ataque al corazón.

Dios es el representante de la vida y de todo lo que santo y puro, ¿Aprobaría Dios infundir el temor en otro y obedecer a supersticiones?, cada año se gastan millones de dólares en alimentos, dulces, decoraciones, disfraces y fiestas de Halloween, porque se trata de un gran negocio. En cambio, Jesús enseñó que vivir una vida piadosa libre de excesos y codicia, es un camino seguro hacia el reino de Dios.

¿Qué pensaría Jesús si viera a sus seguidores comportarse de una manera tan depravada o engañar a las personas que no pueden permitirse dar?, disfrazarse en Halloween no es una diversión inocente, porque usar máscaras y disfraces malvados abre el alma a la posesión diabólica y a la influencia de los agentes del mal.

El verdadero significado de Halloween está plagado de oscuridad y su historia va en contra de las enseñanzas de Jesucristo. Celebremos la fiesta de todos los santos del 1 de noviembre, disfracemos a nuestros niños de algún santo o alguna santa de su preferencia; amigo celebra la vida y la belleza, porque ahí está Dios y con Dios ¡siempre ganamos!

