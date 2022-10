Entornointeligente.com /

Miss Mara­cas Val­ley Achè Abra­hams, Miss Ari­ma Jemi­ma Pierre, and Miss Ply­mouth Karielle Rams­den were crowned the top three win­ners of the Miss World Trinidad and To­ba­go Top Mod­el Com­pe­ti­tion, spon­sored by Toy­ota Trinidad and To­ba­go Lim­it­ed.

LINK ORIGINAL: The Trinidad Guardian

Entornointeligente.com