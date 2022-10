Mejora el estado de tus músculos comiendo estos cinco vegetales

Entornointeligente.com /

Lo más leído Te contamos cuál no debe faltar en tu alimentación y cómo incluirla en tu dieta. Por: Redacción MUI KITCHEN

19 de octubre 2022 · 01:18 hs Si no te gustan las verduras , pero eres consciente de que deben tener un hueco en tu alimentación sí o sí, te contamos cuáles son las mejores para tus músculos . Brócoli, remolacha, escarola, lechuga, espinacas, perejil, puerro, calabacín… hay muchas donde elegir, pero hemos seleccionado cinco, las hemos analizado y hemos elegido a la mejor.

Ni que decir tiene que, si puedes comer todas y encima te gustan, alternarlas durante la semana sería lo ideal.

Las mejores verduras para tus músculos Brócoli: Sin duda, nuestra favorita. ¿Por qué? Porque apenas tiene 30 calorías por cada 100 gramos y los beneficios que aporta, en cambio, son innumerables. Rico en vitaminas, minerales y fibra, aporta 3 gramos de proteínas y solo 0,4 de grasa, con 6 de hidratos. Es perfecta para tus músculos porque contiene sulforafano, un compuesto que reduce la miostatina, la hormona que limita las ganancias musculares. Además, tiene cromo, un mineral encargado de regular la glucosa en sangre y contiene más calcio que la leche. Lechuga: Un clásico de las cenas de los atletas fitness . Además de su poder saciante, destaca por su alto contenido en fibra y agua. Solo 15 calorías por cada 100; 0,2 gramos de grasa, 2,9 de hidratos, pero solo 1,4 de proteínas . También ayuda a controlar el colesterol, es rica en vitaminas A, E, C y B y, como el brócoli, regula el azúcar en sangre. Remolacha: Excelente fuente de ácido fólico , aporta 43 calorías por cada 100 gramos, con 0,2 de grasas, 10 de hidratos de carbono y 1,6 de proteínas. Vitamina C , potasio y fósforo están entre sus beneficios, también minerales como hierro y yodo. Controla la tensión arterial, es rica en hidratos de combustión lenta, así que proporciona energía , y es utilizada como colorante y saborizante natural en muchas proteínas en polvo. Calabacín: Otro de nuestros favoritos: 0,18 de grasas, 3,35 de hidratos y 1,21 de proteínas, con apenas 20 calorías por cada 100 gramos. Nos encanta como guarnición para carnes o pescados, e incluso en purés. Rico en minerales y oligoelementos como el fósforo, el potasio o el calcio. Además, es rico en fibra y pectina, que nos ayuda a eliminar las toxinas de nuestro organismo. Espinacas: Aunque muchos las conocen como el oro verde, no contienen más hierro que la lechuga, por ejemplo. Aunque las tomaba Popeye, no son tan milagrosas como nos vendieron. ¿Sanas? Muchísimo, pero no la única para alimentar nuestros músculos. Excelente fuente natural de vitaminas y minerales , aporta 2,6 gramos de proteínas por cada 100 y unas 31 calorías. Gracias a su altísimo contenido en agua y sus poquísimos hidratos de carbono, la recomendamos más para dietas que tienen como objetivo perder peso. Fuente: Mens Health.

