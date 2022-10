Maite Delgado se prepara con brillo y lentejuelas para el Miss Venezuela

Entornointeligente.com /

19 Oct, 2022 | La animadora de oro, Maite Delgado anunció que inició sus preparativos para animar la 70 edición del Miss Venezuela 2022 que se realizará el 16 de noviembre, en el Poliedro de Caracas.

A través de su cuenta en Instagram, la animadora venezolana compartió que ya tiene la maleta lista para lo que será «la noche más linda». Además habló de la emoción que siente por regresar al Poliedro de Caracas.

«Sí, haciendo maletas otra vez, pero una maleta muy especial llena de amor, lentejuelas, brillo, tacones, ¿por qué? Porque vamos rumbo al Poliedro de Caracas».

También se conoció que Gionni Straccia será el diseñador encargado de crear el vestido que lucirá Maite Delgado en la ceremonia del Miss Venezuela 2022.

«Mi querido @gionnistraccia dijo SI y podré lucir un hermoso vestido de el en el POLIEDRO DE CARACAS. Estar de nuevo en las manos de un artista como el me emociona Gracias querido @gionnistraccia por sumarte a esta alegría que me da tanta ilusión. Les dejo detalles de mi visita junto a @managerluisbascaran a su taller y ni se imaginan la belleza que me está haciendo».

