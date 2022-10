La lista negra de Jorge Javier Vázquez: Ana Rosa Quintana, Carlos Herrera y Pablo Motos

Entornointeligente.com /

D e todos es sabido que la ideología de Jorge Javier Vázquez está más escorada hacia la izquierda que hacia el centro o la derecha. Una postura que ha ido adoptando sobre todo en estos últimos aáos, con sendos alegatos públicos a favor del Gobierno actual e incluso con apariciones en actos oficiales del PSOE.

Como es lógico, el presentador de ‘Sálvame’ se ha acabado convirtiendo en uno de los grandes altavoces de la izquierda mediática, lo que le hace tener claro también cuáles son el resto de satélites que defienden ideas contrarias a las suyas.

Unos satélites que para el de Telecinco tienen nombres y apellidos y a los que ha querido seáalar en su última columna semanal en la revista Lecturas. Ellos son Ana Rosa Quintana, Carlos Herrera y Pablo Motos .

Según Jorge Javier, su presencia continua en los medios representa «la antesala del apocalipsis» .

Jorge Javier Vázquez: «Quiero que me lleven a sus programas» Bajo el título ‘Quiero que Ana Rosa y Carlos Herrera se piquen y me lleven a sus programas’, Jorge Javier Vázquez empezó su particular caza de periodistas o comunicadores que según él, son de derechas.

Eso sí, no teme sus represalias, como apuntó en su cuenta de Twitter: «Seguro que después de leer estas líneas se mofarán de mí en tertulias y confidenciales. Que no cunda el pánico. Lo harán esos mismos que dicen que el país va mal cuando no paran de trabajar y facturar cargando contra el Gobierno bolivarianosocialcomunista».

Una vez dentro de su artículo, así quedaría la gran crítica hacia estos tres personajes clave del panorama mediático espaáol:

«Ves los editoriales de Ana Rosa Quintana y dan ganas de meterte en un convento para que el apocalipsis te pille en silencio. Escuchas a Carlos Herrera y piensas que vives en el pueblo más inmundo del planeta Tierra, pero su Instagram es un festival de risas, viajes y visitas a restaurantes que le sirven platos maravillosos. Cuando a Pablo Motos le da por atacar al Gobierno, inevitablemente pienso en los ocho millones de euros anuales que factura su empresa y digo para mis adentros: ‘Pues chico, a ti tampoco te va tan mal. Menos queja y más soluciones'».

