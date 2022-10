Gurú de las Diagonales: Aires de esperanza en Nueva York

Entornointeligente.com /

MIAMI — Los momentos oscuros son los que te hacen valorar más aquellas ocasiones con luz.

Los equipos neoyorquinos de la NFL, han tenido muchos de esos puntos bajos en la última década.

Desde el 2012, los New York Jets y los New York Giants se han combinado para 16 temporadas perdedoras, con una sola aparición en playoffs; los Giants fueron un comodín en el 2016 en el único regocijo de éxito que han tenido estas dos franquicias en tiempo reciente.

Braxton Berríos Jamie Squire/Getty Images Después de ganar el Super Bowl en la temporada 2011-12, los Giants han sido un ejemplo de disfunción.

Una franquicia que hasta enajenó a íconos del equipo como Tom Coughlin , quien hasta se negó a darle la mano al dueño de los Giants, John Mara , en su conferencia de despedida.

Los dos Super Bowls en cuatro años ya eran un recuerdo lejano. Ingresaron a la ecuación el gerente general Dave Gettleman , quien tomó demasiadas decisiones cuestionables, con la selección de Daniel Jones con la sexta selección general del draft al tope de la lista, se fue Odell Beckham Jr . y comenzó el carrusel de entrenadores en jefe.

Ben McAdoo . Steve Spagnuolo . Pat Shurmur . Joe Judge .

Ninguno duró más de dos temporadas. Inestabilidad digna de una franquicia disfuncional.

La historia reciente de los Jets no es mucho más alentadora que digamos. Después de llegar a dos Campeonatos de Conferencia consecutivos con Rex Ryan como entrenador en jefe, se cayeron como un piano desde un noveno piso.

Woody Johnson siempre ha sido un dueño controversial, que fue acusado de tener más amigos que gente calificada en las posiciones de poder.

Y el resultado es que los Jets han tenido seis combinaciones distintas de Gerente General/Entrenador en jefe en esta última década.

Insólito, pero real.

Desde el 2009, ningún equipo ha invertido más selecciones (3) dentro de las cinco primeras en un mariscal que los Jets.

Mark Sánchez . Sam Darnold . Zach Wilson .

Y aunque no fue una selección tan alta, tampoco nos olvidamos de Christian Hackenberg .

Llegaron a estar tan desesperados, que fueron a buscar a Tim Tebow . A fin de cuentas, querían que jugara de todo menos mariscal, así que como se pueden imaginar, las cosas no terminaron bien con el ex mariscal de los Florida Gators .

Selecciones Editoriales ¿Podrán Giants y Jets terminar con sus respectivas sequías de postemporada en la NFL? 16h ESPN Lo más destacado de la Semana 6 de la NFL: Bills y Chiefs, otra vez, hasta el límite, Jets dan golpe de autoridad 2h Ivis Aburto | ESPN Digital Los Power Rankings de la NFL al término de la Semana 6 de la temporada regular 14h 2 Relacionado Los equipos suelen construirse a través del draft, y cuando fallas en selecciones altas, esa evolución de franquicia parece estancarse en el tiempo.

Los Giants fallaron feo con Ereck Flowers , Eli Apple y posiblemente también con Daniel Jones, todos seleccionados entre los primeros diez del sorteo. Y cuando tuvieron éxito, como con Beckham Jr. y Landon Collins , la franquicia optó por «la cultura» en lugar del talento. El problema es que la cultura tampoco cambió.

Los Jets tuvieron sólo tres apariciones en el Pro Bowl — no contabilizo a jugadores selecciones como suplentes — de sus últimas 76 selecciones de draft, y sólo Braxton Berrios sigue con el equipo neoyorquino.

Como consecuencia, los Jets y los Giants tenían los dos peores récords de la NFL en la última década.

Y peor aún es el hecho de que daba la sensación de que la luz al final del túnel no estaba tan cerca.

Sin embargo, tras seis semanas de acción, uno podría alegar que los Giants y los Jets son las dos historias más sorprendentes de esta joven campaña.

Los Giants ya ganaron más partidos que el año pasado, y después de tanta montaña rusa en posiciones de mando, finalmente acertaron con su entrenador en jefe en Brian Daboll .

Su creatividad a la hora de las llamadas ha sacado lo mejor de Jones, quien sigo pensando no es la respuesta a largo plazo para los Giants. Aún más importante es el hecho de que le ha dado una identidad a los Giants, y eso ha repercutido en la redención de Saquon Barkley , cuando se pensaba que su éxito pudiese ser cosa de un solo año tras una ola de lesiones.

Hang it in the Louvre pic.twitter.com/SVEO5IFk4X

— New York Giants (@Giants) October 18, 2022 Como si fuese poco, Daboll tiene inteligencia situacional. Manejar las situaciones cúlmines de partido parece tan simple, pero sin embargo pocos entrenadores lo hacen bien. Los Giants son resilientes, efectivos en la zona roja y se crecen en las segundas mitades; tienen un diferencial de +38 después de revertir otro déficit de dobles dígitos ante los Ravens.

Rob Gronkowski llamó a Daboll, «el mejor entrenador posicional que ha tenido» (fue entrenador de alas cerradas de los New England Patriots entre el 2013 y el 2016) porque «maximiza tu potencial y te hace jugar al máximo de tus habilidades».

Por el lado de los Jets, el entrenador en jefe Robert Saleh prometió que iba a «recolectar los recibos», y que no se iba a olvidar de aquellos que lo criticaron tras su mal inicio en New York.

En el momento que lo dijo, parecía excesivamente optimista, pero aquí estamos con los Jets con un récord de 4-2 y frescos después de haber dominado a los Green Bay Packers a domicilio.

Y lo hicieron a pesar de que su ofensiva no tuvo una jugada de más de 11 yardas en sus primeros 30 snaps ofensivos.

En otras palabras, todavía está por verse si Zach Wilson es o no la respuesta a futuro en la posición de mariscal, pero los Jets son otro equipo que está descubriendo su identidad terrestre.

Y todo comenzó con un gran draft, porque Breece Hall llegó aquí para quedarse, Sauce Gardner ya se ha establecido en el perímetro y Garrett Wilson ya nos ha dado indicios de su potencial.

Como si fuese poco, la defensiva, que el año pasado fue la peor de la NFL, ha dado un salto de calidad radical, y Quinnen Williams luce dominante como pocos jugadores en esta liga.

Contra todo pronóstico, los Giants y los Jets parecen estar de regreso, y sólo el tiempo dirá si esta fórmula de éxito es sustentable. No obstante, mientras los Jets ahora tienen jóvenes jugadores explosivos en diversas posiciones, los Giants finalmente parecen haber encontrado a su entrenador.

En otras palabras, la mitad de la batalla está ganada, y me pregunto qué pudiese hacer Daboll con más talento en su plantel.

No me malinterpreten, no estoy diciendo que estamos hablando de candidatos. Simplemente que la NFL es mejor cuando los equipos neoyorquinos son protagonistas.El último enfrentamiento relevante entre los dos representantes de la Gran Manzana fue en 2011, aunque si siguen por este camino, quizás haya otro en el horizonte. En honor a este buen presente, repasamos LA RIVALIDAD ENTRE LOS DOS EQUIPOS NEOYORQUINOS .

*Los equipos locales están en segundo término

NEW ORLEANS SAINTS (2-4) VS. ARIZONA CARDINALS (2-4)

FAVORITO: Cardinals por 1 y medio

Los problemas ofensivos de los Cardinals son difíciles de explicar. Esa ofensiva tiene demasiado talento para lucir tan mal, y el entrenador en jefe Kliff Kingbury tiene que empezar a estar en el asiento caliente más allá de la extensión de contrato firmada. Reitero que por momentos parece una ofensiva sin estructura que sólo depende de las improvisaciones de Kyler Murray. Como si fuese poco, Arizona habría perdido al receptor abierto Marquise Brown por tiempo extendido. Es por eso que realizaron un cambio por Robbie Anderson, quien yo creo tiene mucho talento pese a su falta de madurez. Aún más importante es el hecho de que retorna DeAndre Hopkins luego de la suspensión. La ofensiva de los Saints ha lucido mejor con Andy Dalton –creo que debería ser titular– como mariscal, aunque no contarían ni con Michael Thomas ni con Jarvis Landry este jueves; sí jugaría Chris Olave. Dos equipos en los cuales no se puede confiar, aunque en semana corta, ante la duda nos solemos inclinar por el equipo local.

PRONÓSTICO: Cardinals 24-21

CLEVELAND BROWNS (2-4) VS. BALTIMORE RAVENS (3-3)

FAVORITO: Ravens por 6 y medio

Una vez puede suceder, dos veces hay que prestarle atención y tres veces es tendencia. Los Ravens volvieron a desperdiciar una ventaja de dobles dígitos, y en esta ocasión sólo tienen que mirar en la dirección de Lamar Jackson, quien cometió dos pérdidas en momentos cruciales y a la postre le terminó costando la derrota. Por su parte, los Browns no lucieron bien la semana pasada luego de que los Patriots anularon su ataque terrestre. Sin embargo, Baltimore no tiene la misma capacidad para limitar a Nick Chubb. De hecho, los Ravens están últimos en la NFL permitiendo un promedio de seis yardas por acarreo. En otras palabras, considero que Cleveland podrá ser efectivo con su principal arma. Los últimos tres enfrentamientos entre estos equipos se han definido por un promedio de 3.7 puntos, por lo cual tomar el underdog tiene sentido. Pero lo llevo un paso más allá y digo que los Browns serán LA SORPRESA DE LA SEMANA .

PRONÓSTICO: Browns 27-24

DETROIT LIONS (1-4) VS. DALLAS COWBOYS (4-2)

FAVORITO: Cowboys por 7 y medio

Finalmente se producirá el regreso de Dak Prescott a los Dallas Cowboys. En mis ojos no quedan dudas de que la ofensiva dará un salto de calidad, dado que con él detrás de centro pueden ser más verticales cuando se lo propongan. Eso no quiere decir que deben abandonar el ataque terrestre como principal carta de presentación, sólo que pudiesen hacer más daño en el play-action. La defensiva de los Cowboys es una fantástica unidad, y siendo Jared Goff un mariscal sin tanta movilidad pudiese simplificarse la ecuación para Dallas. Habiendo dicho eso, Detroit viene de una semana de descanso, recupera lesionados importantes y fuera del partido ante los Patriots, ha sido competitivo en todos los encuentros. Considero que Dallas saldrá victorioso, pero no confío en una línea tan alta dadas las circunstancias.

PRONÓSTICO: Cowboys 28-23

ATLANTA FALCONS (3-3) VS. CINCINNATI BENGALS (3-3)

FAVORITO: Bengals por 6 y medio

Los Atlanta Falcons han sido una de las mayores sorpresas de esta joven temporada. Para los apostadores de Las Vegas, tienen un récord de 6-0 en esta campaña. Para los fans de los Falcons, Marcus Mariota mostró todavía tener la capacidad y movilidad para ser un mariscal eficaz en esta liga, y la defensiva lentamente está dando señales de estable mejoría. Lo mismo pudiese decirse de la ofensiva de Cincinnati, que después de un inicio lento de temporada, mostró la potente versión que fue el año pasado ante los Saints. ¿Será ese éxito sustentable? La mejorada defensiva de Atlanta será una buena prueba.

PRONÓSTICO: Bengals 23-20

GREEN BAY PACKERS (3-3) VS. WASHINGTON COMMANDERS (2-4)

FAVORITO: Packers por 5 y medio

Fueron un par de semanas convulsionadas para los Commanders. Luego de que el entrenador en jefe Ron Rivera apuntara a su mariscal como la principal razón por la cual no están a la altura de sus rivales divisionales, Carson Wentz se fracturó el dedo y se perderá entre cuatro y seis semanas de acción. Eso quiere decir que el osado Taylor Heinecke estará detrás de centro. Lejos está de ser la solución a futuro, pero quizás sea la inyección de agresividad que tanto necesita esta ofensiva en estos momentos; aún así, la unidad debe apoyarse en su ataque terrestre. Hablando de problemas ofensivos, lo de Green Bay es un enigma. Entiendo la carencia de explosividad entre los receptores, pero la línea ofensiva es un colador y hasta Aaron Rodgers está errático. La defensiva ha dado un paso hacia atrás en las últimas dos semanas, y los equipos especiales cometen los errores de siempre. Su rival de turno ofrece menos confianza que ellos, pero nuestra creencia en Green Bay se basa más en el pasado reciente que en el presente.

PRONÓSTICO: Packers 24-21

NEW YORK GIANTS (5-1) VS. JACKSONVILLE JAGUARS (2-4)

FAVORITO: Jaguars por 2 y medio

Tal como expuse en la introducción, los Giants son una de las grandes historias de esta joven temporada. Sin embargo, como ya hemos visto en esta sorprendente temporada, todo puede ocurrir en un domingo cualquiera. Y en este duelo particular, quien tenga más éxito estableciendo el ataque terrestre, se llevará este encuentro. Y mientras los Jaguars son el tercer mejor equipo de la liga a la hora de permitir yardas por acarreo, y la quinta defensiva que menos yardas por esa vía permite en general, para los Giants ha sido su principal deficiencia. Tal es así, que New York está igualado con los Chargers en el último lugar en la liga permitiendo 5.6 yardas por acarreo. Si los Jaguars insisten por tierra con James Robinson y Travis Etienne, y fuerzan a Daniel Jones a ganar este partido por aire, deberían poder hacer pesar la localía.

PRONÓSTICO: Jaguars 20-17

TAMPA BAY BUCCANEERS (3-3) VS. CAROLINA PANTHERS (1-5)

FAVORITO: Buccaneers por 10 y medio

Los Panthers parecen ya estar pensando en el 2023, luego de haber cambiado a Robbie Anderson y haber puesto en vidriera a Christian McCaffrey. Mientras tanto, el entrenador interino Steve Wilks ha dicho que Baker Mayfield se va a tener que ganar la titularidad cuando regrese, Sam Darnold vuelve a practicar este miércoles, y P.J. Walker estaría detrás de centro este domingo. Increíblemente, la ofensiva de los Buccaneers también tiene muchos problemas. Han anotado 21 puntos o menos en cinco de seis partidos, la línea ofensiva es un problema y a Tampa Bay le está costando correr el ovoide. Realmente me gusta la joven defensiva de Carolina, pero esa ofensiva tiene demasiada disfuncionalidad como para poder confiar en los Panthers como equipo. Los Bucs han ganado los últimos cuatro duelos entre estos dos equipos, y todos los triunfos han sido por al menos 14 puntos.

PRONÓSTICO: Buccaneers 30-17

INDIANAPOLIS COLTS (3-2-1) VS. TENNESSEE TITANS (3-2)

FAVORITO: Titans por 2 y medio

Estos dos rivales divisionales se enfrentaron un par de semanas atrás, Derrick Henry superó las 100 yardas por tierra, los Titans limitaron a Jonathan Taylor y registraron su cuarto triunfo consecutivo ante los Colts. Sin embargo, vale la pena aclarar que Indianapolis modificó su línea ofensiva, y vienen de tener su mejor partido del año; no permitieron capturas y Matt Ryan tuvo su mejor encuentro de la temporada. Habiendo dicho eso, los Titans vienen de una semana de descanso, y estarían recuperando a Bud Dupree, Nate Davis y Amani Hooker. Necesito ver que la línea ofensiva de Indianapolis repita su éxito antes de confiar en ellos, y en mis ojos uno de estos equipos es mucho más físico que el otro, y es el local.

PRONÓSTICO: Titans 24-21

SEATTLE SEAHAWKS (3-3) VS. LOS ANGELES CHARGERS (4-2)

FAVORITO: Chargers por 7 y medio

Después de un pobre inicio de temporada, los Chargers han ganado tres partidos consecutivos, aunque tuvieron que sufrir en los últimos dos encuentros, y lejos estuvieron de lucir como un equipo dominante. El que sí luce imparable es el corredor Austin Ekeler, quien ha anotado seis touchdowns en los últimos tres juegos. A la vez, lo de la flamante adquisición J.C. Jackson fue tan malo en la primera mitad ante los Broncos, que su entrenador Brandon Staley decidió sentarlo. En Seattle se revirtieron los roles la semana pasada, luego de que la defensiva registrara seis capturas, tuviera su mejor partido del año y cargara a la ofensiva en sus hombros; Tariq Woolen está brillando. La clase de novatos de Seattle con Woolen a la cabeza, más Coby Bryant, Kenneth Walker, Charles Cross y Abraham Lucas luce realmente bien. Si los Seahawks insisten con Walker por tierra, este juego podría ser más cerrado de lo que muchos piensan.

PRONÓSTICO: Chargers 31-28

KANSAS CITY CHIEFS (4-2) VS. SAN FRANCISCO 49ERS (3-3)

FAVORITO: Chiefs por 3 y medio

Siempre supimos que la defensiva de los 49ers sería una de las mejores de la NFL. El problema, tal y como vimos ante Atlanta, es que las lesiones ya están calando hondo en esa unidad. La defensiva tiene ahora sólo tres de sus titulares saludables, luego de que el profundo Talanoa Hufanga fuera colocado en el protocolo de conmoción cerebral. No necesariamente las mejores noticias cuando vas a enfrentar a una de las ofensivas más explosivas de la liga en Kansas CIty. Si San Francisco quiere tener posibilidades, va a tener que establecer el ataque terrestre, algo que le costó la semana pasada, y la ofensiva va a tener que dar un salto de calidad y controlar el reloj de posesión. Mucho más fácil decirlo que hacerlo.

PRONÓSTICO: Chiefs 30-20

NEW YORK JETS (4-2) VS. DENVER BRONCOS (2-4)

FAVORITO: Broncos por 3 y medio

Justo cuando parecía que Russell Wilson le empezaba a dar la vuelta a la esquina tras una buena primera mitad, los Broncos lanzaron para -9 yardas netas en el complemento y cayeron en tiempo extra. En otras palabras, Wilson, quien su entrenador dice tiene una lesión en los isquiotibiales, está muy bajo y la ofensiva de los Broncos está rota; la carencia de protagonismo de Melvin Gordon no tuvo que ver con una lesión. Los Jets, por su parte, son oficialmente un rival de cuidado, pero este no es necesariamente un gran emparejamiento benévolo para ellos. La defensiva de los Broncos ha brillado aún en la disfunción, Zach Wilson no viene de su mejor juego y propenso a cometer errores y hasta para el talentosísimo corredor Breece Hall será difícil encontrar espacios por tierra. Me mantengo alejado de este partido, aunque sí me gustan las bajas.

PRONÓSTICO: Broncos 17-14

HOUSTON TEXANS (1-3-1) VS. LOS VEGAS RAIDERS (1-4)

FAVORITO: Raiders por 7 y medio

Duelo entre dos equipos que vienen de una jornada de descanso. Los Raiders lucieron mucho mejor en las últimas dos jornadas de acción, incluso en la derrota ante los Chiefs. Josh Jacobs está teniendo un fantástico comienzo de temporada, y la defensiva de los Texans ha sido de las peores de la NFL a la hora de detener el ataque terrestre. La mala noticia para Las Vegas es que su mejor esquinero Nate Hobbs, se fracturó la mano y fue colocado en la lista de lesionados. El novato corredor Dameon Pierce, ha sido la principal luz en el ataque de Houston, pero la inconsistente defensiva de Las Vegas ha hecho una buena labor por esa vía. La defensiva de los Texans había tenido un gran inicio de temporada, pero la única vez que enfrentaron a una ofensiva explosiva, permitieron 34 puntos. Los Raiders son LA FIJA DE LA SEMANA .

PRONÓSTICO: Raiders 34-23

PITTSBURGH STEELERS (2-4) VS. MIAMI DOLPHINS (3-3)

FAVORITO: Dolphins por 6 y medio

Miami comenzó al rojo vivo la temporada, y en las últimas tres derrotas en fila aprendió la importancia que tiene Tua Tagovailoa para su equipo. Esta domingo por la noche se producirá el regreso del mariscal, que además tendrá de regreso a sus dos tackles ofensivos titulares Terron Armstead y Austin Jackson. En Pittsburgh, su mariscal Kenny Pickett debió salir por una conmoción cerebral. Aunque debiese jugar sin problemas, vale aclarar que Mitch Trubisky jugó mejor que en sus primeras cuatro apariciones como titular, la semana pasada ante Tampa Bay. La defensiva de los Steelers pareció finalmente encontrar la fórmula para ejercer presión sin T.J. Watt y tendrán que replicarla si pretenden ganar este partido; sobre todo porque la secundaria está entre algodones, y Miami tiene explosividad entre los receptores.

PRONÓSTICO: Dolphins 24-20

CHICAGO BEARS (2-4) VS. NEW ENGLAND PATRIOTS (3-3)

FAVORITO: Patriots por 7 y medio

La principal duda con respecto a este partido, es si Mac Jones estará disponible para jugar. Ya la semana pasada viajó con el equipo a Cleveland, y él quiere jugar ya, sobre todo con el novato Bailey Zappe dejando una buena imagen. Y si quieren sumarle más motivación aún, estaría enfrentando a Justin Fields, quien fue elegido en la primera ronda en el mismo draft que él. La defensiva de los Patriots viene de jugar un partido superlativo, e imagino que se centrarán en el ataque terrestre de los Bears. Si logran limitar a Chicago por tierra y fuerzan a Fields a ganar este encuentro por aire, deberían estar en un buen lugar. Ahora bien, no confío en una línea tan alta con New England e incertidumbre en la posición de mariscal.

PRONÓSTICO: Patriots 23-19

POWER 6

Como siempre digo, nunca es bueno jugar todos los partidos. En otras palabras, hay algunos que es mejor dejar pasar. Por eso, decidí añadir esta sección, para dar a conocer mis seis equipos favoritos con línea de apuesta. Son bienvenidas las opiniones, ya que la idea es sumar un atributo que sea beneficioso para los lectores. El orden de los equipos no es casual y los pronósticos no afectan a las estadísticas totales.

TENNESSEE TITANS LAS VEGAS RAIDERS CLEVELAND BROWNS JACKSONVILLE JAGUARS KANSAS CITY CHIEFS ARIZONA CARDINALS SUICIDE POOL, ‘DESAFÍO ELIMINADOR’

Somos muchos los que estamos en este tipo de competencia. En este caso no importa la línea de apuesta. Simplemente no repetir ningún equipo a lo largo de cada semana. Por supuesto que estos pronósticos tampoco afectarán a las estadísticas totales. Entre paréntesis, los equipos elegidos hasta ahora.

LAS VEGAS RAIDERS FIJA CON LÍNEA DE APUESTA

A pedido de muchos, agregamos la fija con línea de apuesta a partir de la Semana 11 del 2013.

LAS VEGAS RAIDERS TEASER 3

Siempre he dicho que no soy fanático de los teasers, ya que vienen de la palabra tentar y son los llamados «sucker bets», pero, a pedido de varios de los lectores, sumamos esta sección. Aquí, al tratarse de tres equipos, la línea se modifica por 6 puntos, pero debes acertar los tres para cobrar. A continuación, nombro los tres equipos con las líneas alteradas entre paréntesis.

CLEVELAND BROWNS (+12 y medio) JACKSONVILLE JAGUARS (+3 y medio) KANSAS CITY CHIEFS (+2 y medio) OVER/UNDER

A pedido de varios de los lectores, incluimos un partido de altas y de bajas para cada semana.

ALTAS DE PANTHERS-BUCCANEERS (39 y medio) BAJAS DE FALCONS-BENGALS (48 y medio) NCAA

SYRACUSE ORANGE (+14 y medio) PENN STATE NITTANY LIONS (-4 y medio) Estadísticas totales (Con+Sin+Teaser+Altas y Bajas+NCAA):

125-93

Con Línea de Apuesta:

56-38 (8-6)

Sin Línea de Apuesta:

51-43 (5-9)

Sorpresa de la Semana (sin línea):

4-2 (1-0)

Fija de la Semana (sin línea):

5-1 (1-0)

Fija de la Semana (con línea):

3-3 (1-0)

Power 6 (con línea):

17-19 (4-2)

Teaser 3:

4-2 (1-0)

Altas y Bajas:

8-4 (2-0)

NCAA:

6-6 (1-1)

Suicide Pool (sin línea):

2-4 (DEN, LAR, KAN, DET, BUF, GB)

Opiniones o comentarios: Vía Twitter/Instagram/Facebook @SebastianMCESPN — por favor lee este aviso legal antes de enviar tu comentario.

