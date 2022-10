Granada. A «Sala Oval»

Entornointeligente.com /

No périplo pelos mais pequenos Estados das Caraíbas, eu levava um convite para ver um dos mais importantes desportos da região caribenha e em particular de Granada. A prática competitiva do críquete produz intensa rivalidade entre as diferentes ilhas. A origem deste desporto remonta ao sul de Inglaterra, em 1566, inspirado num jogo rural medieval («stoolball»). Foi adotado pela aristocracia e pela nobreza, no século XVII, e difundiu-se por todo o mundo, nomeadamente nos países com domínio britânico. Naquele campo oval (a forma exata de um jogo de críquete), assisti a parte de um jogo. Partidas de duas entradas são jogadas em três ou cinco dias em pelo menos seis horas por dia; partidas de uma entrada são geralmente jogadas durante um dia em seis horas ou mais. Há intervalos formais em cada dia para almoço e chá e pausas curtas para hidratação. O Estádio Nacional de Críquete é o nome de um complexo destinado à prática desta modalidade desportiva, em River Road. Ao que me disseram, é um dos melhores do mundo, tendo sido financiado pela República Popular da China no período em que Granada estreitou laços com governos socialistas ou comunistas. Enquanto via o jogo, com dificuldades para entendê-lo apesar dos esforços do guia local, refleti sobre estas ligações políticas. Estava num território que, depois da independência em 1974, passaria por um golpe de Estado de inspiração marxista, que levou ao poder Maurice Bishop, que estreitou os laços com Cuba e a União Soviética. Em particular, o regime trabalhou para desenvolver políticas sociais; por exemplo, foi criado um Centro de Educação Popular para coordenar as iniciativas educacionais do Governo, incluindo campanhas de alfabetização. A aprendizagem do crioulo local foi permitida nas escolas. No sector da saúde, as consultas médicas foram feitas gratuitamente com a ajuda de Cuba, que forneceu médicos, e o leite foi distribuído a mulheres grávidas e crianças. No sector económico, as autoridades criaram um sistema de empréstimos financeiros e materiais para os agricultores e foram criadas cooperativas agrícolas para desenvolver a atividade. O Governo também trabalhou para desenvolver infra-estruturas, incluindo a construção de novas estradas e a modernização da rede elétrica. Porém, a nível internacional, Granada ficou cada vez mais isolada. O Reino Unido suspendeu a ajuda económica e os Estados Unidos usaram a sua influência para bloquear empréstimos do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. O regime político mudou em 1983, o presidente foi executado e o progresso verificado com a ajuda externa de estados socialistas ou comunistas abrandou. Este é um exemplo da competição entre dois blocos políticos mundiais, os quais têm dominado muitos países. Quem não está comigo está contra mim, parece ser o lema da Política dos Blocos, que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, como consequência da chamada Guerra Fria, que opôs a União Soviética aos Estados Unidos: duas nações, militar e politicamente poderosas, que representavam sistemas ideológicos divergentes e que lutavam pela hegemonia mundial. Da Política dos Blocos resultou, portanto, uma determinada configuração das relações políticas internacionais, baseada na associação entre Estados que se uniram com o objetivo de se opor e enfrentar um inimigo comum, representado por outro grupo de Estados. Porém, naquele jogo de críquete a que assisti, o recinto, pelo seu desenho circular, projeta uma mensagem emocional positiva e sugere comunidade, amizade, amor, relacionamento e unidade. Por vezes, a simbologia do desporto está para além da competição e ensina-nos para todos os nossos atos na vida.

