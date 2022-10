Fertiabono: mañana inicia pago a productores de 1 hectárea con último dígito 4 en DNI

Entornointeligente.com /

Como se sabe, el ministerio comenzó el pago de esta ayuda a los productores con parcelas de cero hasta una hectárea de tamaño, como parte de las acciones del Gobierno para mitigar los impactos del alza de insumos agrícolas, como los fertilizantes nitrogenados y así garantizar la campaña agrícola 2022-2023. Los productores podrán cobrar el Fertiabono desde mañana miércoles, el jueves 20 y el viernes 21 en las oficinas del Banco de Nación a nivel nacional con el dígito 4 de su DNI. Costo fiscal El costo inicial del pago del Fertiabono a los productores de menos de una hectárea será de 70.8 millones de soles y contribuirá a la fertilización de 78,000 hectáreas de 40 cultivos diferentes. En una primera etapa, serán 129,995 productores beneficiarios de hasta 1 hectárea de cultivos con el Fertiabono, que representan el 45% del universo de los agricultores que serán atendidos por el Decreto de Urgencia No. 022-2022, el cual estableció un apoyo monetario individual a un listado de 40 cultivos estratégicos y que utilizan fertilizantes químicos en sus cultivos (nitrógeno, fósforo y potasio). Los productores agrarios recibirán el Fertiabono siempre que cumplan las siguientes condiciones: (a) Estar debidamente registrados en el Padrón de Productores Agrarios (PPA) y sus Organizaciones en las Cadenas de Valor, creado por la Quinta Disposición Complementaria Final del Ley N° 30987, Ley que Fortalece la Planificación de la Producción Agraria, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en adelante el Padrón de Productores Agrarios. (b) Conducir unidades agropecuarias con una superficie total cultivada de hasta diez hectáreas, haciendo uso de fertilizantes químicos. (c) Cultivar los productos priorizados por el Midagri según el anexo que forma parte integrante del presente Decreto de Urgencia. (d) No encontrarse registrados(as) en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público. Casos de fraude o falsedad En caso de comprobarse fraude o falsedad en la información presentada, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego podrá iniciar las acciones civiles y penales ante quienes resulten responsables de la declaración y documentación presentada. El Midagri informó que, al cierre del padrón al 31 de agosto, se tienen registrados en el Padrón de Productores Agrarios (PPA) un total de 569,103 productores, de los cuales 288,450 son beneficiarios con los alcances del Decreto de Urgencia No. 022-2022. A la fecha, se tienen más de 740,000 productores empadronados en el PPA. Más en Andina: Exportaciones peruanas registraron crecimiento de 13.1% a agosto ?? https://t.co/QqQqYTh469 ?? China y EE.UU. destacaron como principales destinos, señala @ADEX_PERU . pic.twitter.com/2KGB8SSfsJ

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) October 18, 2022 (FIN) NDP/SDD/JJN JRA Publicado: 18/10/2022

