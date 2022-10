El perito independiente no está satisfecho con el progreso de los documentos de Mar-a-Lago: «¿Dónde está la carne? Necesito un poco de carne».

Entornointeligente.com /

(CNN) — El perito independiente designado por la corte expresó este martes su frustración por la escasa información que está recibiendo del Departamento de Justicia y de los abogados defensores del expresidente Donald Trump sobre las disputas por los documentos incautados en Mar-a-Lago.

«¿Dónde está la carne? Necesito algo de carne», dijo el juez Raymond Dearie, que actúa como tercero revisor de los documentos incautados, durante una conferencia telefónica de media hora con los abogados de ambas partes.

La discusión puso de relieve el proceso potencialmente desordenado y lento de trabajar en las reclamaciones de privacidad en la investigación criminal sin precedentes en torno a Trump. El expresidente está argumentando que al menos algunos de los documentos son suyos y no se debe permitir que sean utilizados por los investigadores del Departamento de Justicia.

Dearie está revisando los documentos para determinar cuáles puede utilizar el Departamento de Justicia en su investigación criminal. A continuación, enviará sus recomendaciones a la jueza de distrito Aileen Cannon en Florida.

Este martes, Dearie señaló, por ejemplo, una carta que ya está en disputa como potencialmente privada en la colección de documentos tomados de la propiedad de Trump en Florida. La carta estaba aparentemente dirigida al Departamento de Justicia, pero la copia encontrada en Mar-a-Lago no estaba firmada. El Departamento de Justicia no había dicho si la agencia la había recibido.

publicidad Dearie preguntó por qué las dos partes no pueden determinar entre ellas si la carta fue enviada, lo que sería un hecho crucial para ayudar al juez a decidir si debe mantenerse confidencial.

«No quiero estar lidiando con objeciones sin sentido, afirmaciones sin sentido, especialmente cuando tengo un mes para lidiar con quién sabe cuántas afirmaciones», dijo Dearie, del Distrito Este de Nueva York.

El debate de Dearie de este martes y las órdenes anteriores establecen un plazo para que tome decisiones sobre la privacidad de los documentos a mediados de diciembre. El Departamento de Justicia ya está trabajando por separado en un centenar de registros marcados como clasificados que fueron incautados en Mar-a-Lago y separados del trabajo de Dearie, y la agencia también está impugnando en un tribunal federal de apelaciones el proceso del maestro especial en su totalidad.

Dearie dijo a las partes que también espera escuchar a ambas partes sobre cómo debe tratar los documentos que Trump quiere llamar personales, y por lo tanto potencialmente protegerlos de los investigadores, y también afirmar que están cubiertos por el privilegio ejecutivo, lo que podría convertirlos en documentos del gobierno.

«A menos que me equivoque, y ya me he equivocado antes, hay una cierta incongruencia ahí. Tal vez el abogado de los demandantes lo aborde en una presentación», dijo Dearie.

Ambas partes presentarán a Dearie gran parte de sus reclamaciones adicionales de privilegio sobre los documentos antes del 12 de noviembre.

Las partes aún no han indicado cuántas de las casi 22.000 páginas incautadas en Mar-a-Lago Trump están en disputa y requerirán que el maestro especial haga una llamada. Donald Trump Mar-a-Lago

