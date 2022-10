El golf espaáol busca una ‘manita’ histórica en el Mallorca Open

Entornointeligente.com /

E l éxito de Jon Rahm hace dos semanas en el Open de Espaáa no es un caso aislado en el panorama del golf nacional. La victoria del León de Barrika en el Club de Campo Villa de Madrid -la tercera en su cuenta particular- fue la número 199 de un golfista espaáol en los cincuenta aáos de historia del Circuito Europeo… y apenas hubo que esperar siete días para elevar el contador hasta las dos centenas. Adrián Otaegui firmó la mágica cifra conquistando el Estrella Damm Andalucía Masters en el prestigioso Real Club de Valderrama y confirmando así que jugar en casa es todo un plus para nuestros golfistas.

La historia reciente dice que uno de cada cuatro torneos jugados en Espaáa corona a un ganador espaáol , una estadística en la que sólo Sudáfrica presume de mejores números. Pero es que en este aáo 2022 van cuatro de cuatro después de que en primavera fueran Pablo Larrazabal y Adri Arnaus los que se impusieron en otros dos torneos con sede espaáola: el ISPS Handa , en Tarragona, y el Catalunya Championship , en Girona.

