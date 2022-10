Congreso: proponen compensar a abonados por interrupción de servicio en telecomunicaciones

Entornointeligente.com /

Con esta iniciativa, según precisa el proyecto de ley, se busca promover y garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos en telecomunicaciones, salvaguardando el derecho de los abonados que se vean afectados por las interrupciones en el servicio. «De producirse la interrupción de los servicios públicos en telecomunicaciones, las empresas operadoras deben devolver o no exigir el pago realizado por dicho periodo y, además, compensar a sus abonados por el tiempo en que no contaron con el servicio», refiere el artículo 2 del proyecto de Ley 3339/2022-CR. [Lea también: Las claves para viajar sin visa al Reino Unido a partir del 9 de noviembre ] Asimismo dispone que el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Opsitel) determine los casos, formas de cálculos y condiciones en que se realiza la compensación. Entre los fundamentos del proyecto de ley se indica que la Ley de Telecomunicaciones establece que la prestación de un servicio público de telecomunicaciones se efectúa a cambio de una contraprestación (pago de tarifa) y que las empresas operadoras se encuentran obligadas a garantizar la continuidad del mismo. «Una interrupción del servicio genera que los usuarios no hayan podido contar con el servicio en su oportunidad, por tanto, se vean afectados», precisa el documento. Señala además que, si bien las empresas operadoras están en la obligación de realizar la devolución proporcional del cargo fijo por el tiempo que el servicio estuvo suspendido, ello no compensa al usuario la afectación por no contar con el servicio. Precisa también que la compensación no aplicaría para los casos en los cuales la interrupción del servicio haya sido generada por una situación de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado ante el Opsitel. (FIN) FHG/JCR GRM Más en Andina: Los peruanos no necesitarán visa para visitar el Reino Unido por un periodo de hasta seis meses, a partir del 9 de noviembre, informó la embajada británica en Lima. ?? https://t.co/c7I5EMAH9g pic.twitter.com/7egjFRpN2Z

