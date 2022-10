Congreso concluye elección de defensor del pueblo y anuncia que formará nueva comisión

Entornointeligente.com /

Al reiniciarse la sesión del pleno, Williams indicó que la selección de candidatos será bajo la modalidad especial. «Los portavoces de los grupos parlamentarios deberán informar el detalle de lo acordado. Se suspende la sesión hasta mañana, a las 9:00 horas», precisó. [Lea también: Consejo Permanente de la OEA se reune mañana para ver situación peruana ] Justamente, el pleno de hoy fue convocado para proceder con la elección del defensor del Pueblo, pese a que le proceso fue suspendido por un fallo del Poder Judicial hasta que culmine la acción de amparo interpuesto por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo. El pasado 6 de octubre, el pleno del Congreso no alcanzó los votos necesarios (87) para la elección de esta autoridad entre los candidatos Carlos Castro Barriga, Jorge Rioja Vallejos y Beatriz Ramírez Huaroto, propuestos por la comisión especial encargada de la selección. Ayer, además el exministro de Justicia y expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma declinó participar en el proceso de elección del nuevo defensor del Pueblo. Argumentó que, ante las actuales circunstancias de crisis política y moral que azota al país, puede ser más útil dando a conocer sus opiniones con entera libertad. Reestructurar la comisión Luego de conocerse la decisión de la Junta de Portavoces, el congresista Luis Aragón (AP), se mostró de acuerdo con la culminación del proceso e indicó que se debe dar en paralelo una reestructuración de la comisión especial encargada de la selección de candidatos. «La comisión cumplió su ciclo, al margen de que no se haya elegido al defensor del Pueblo porque no hubo los votos, lo mejor es reestructurar a los componentes, es hora de tener un defensor titular, por fuera de que se resuelva la demanda competencial ante el Tribunal Constitucional», apuntó (FIN) FHG/JCR Más en Andina: Audiencia de tutela de derechos presentada por defensa del presidente será el jueves 27 ?? https://t.co/T8N7fpDkjq ?? Recurso pide declarar nulidad de la denuncia constitucional presentada por Fiscalía de la Nación. pic.twitter.com/HJ8dfUhNdJ

