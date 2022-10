Cocunat, la marca española ‘toxic free’ que una hija inventó para tratar la piel sensible de su madre

Entornointeligente.com /

Si hablamos de un ejemplo de emprendimiento, constancia y resiliencia esa es la historia de Sara Werner, la emprendedora oscense detrás de la firma de cosmética española Cocunat . Si bien podríamos intuir que su éxito radica en un estudiado business plan con un objetivo puramente empresarial, en realidad el germen del proyecto tiene su origen en su infancia y una circunstancia familiar. «Mi madre tiene sensibilidad química múltiple, una extraña enfermedad que detecta todos los tóxicos que hay a su alrededor», relata a S Moda -en España sensibilidad química múltiple fue reconocida como enfermedad en 2014-. «Si alguien pasaba con un perfume determinado, mi madre se ahogaba; si le rozaba una prenda determinada, le quemaba la piel «, continúa. Así, desde muy joven Werner emprendió una ardua labor de investigación para entender qué podía estar pasando. «Empecé a crear una lista de ingredientes y sustancias que estaban identificadas como tóxicos por parte de la comunidad científica. Entendí que lo que a mi madre le daba alergia en realidad eran tóxicos que estaban mermando nuestra salud y la del medio ambiente», recuerda la empresaria.

Con el paso de los años, se trasladó a Barcelona para estudiar marketing en la escuela de negocios ESIC . Después de formar parte de diferentes proyectos e impulsada por ese «expertis» del que sin ser consciente se había empapado tras años investigando sobre el mundo de los tóxicos, en 2013 decidió emprender su propio camino junto a Ignasi Faos, su socio. Por entonces el paradigma era muy distinto y hablar de sulfatos, parabenos, derivados del petróleo o disruptores endocrinos (sustancias químicas ajenas al cuerpo capaces de afectar negativamente a la salud) no ocupaba la conversación social, por lo que la vía para trasladar su mensaje al mundo fue crear un marketplace donde ejercer de altavoz a productos ‘toxic free’ acordes a su filosofía. «La alimentación ecológica, no utilizar pesticidas… venía con muchísima fuerza desde EEUU pero en España aún no se hablaba y menos de cosmética. Nosotros filtrábamos todos los productos del mercado y solo vendíamos aquellos que fueran libre de tóxicos, Cocunat nació con la misión de evangelizar a los clientes».

Con el paso del tiempo, un fabricante dejó de producir uno de los productos más icónicos que comercializaba Cocunat, una crema mousse con una textura determinada. Ahí decidieron dar el salto, probar suerte y fabricarlo ellos mismos. Y el éxito fue rotundo. «Hicimos 400 unidades pensando que nos costaría 3 o 4 años venderlas. La sorpresa llegó cuando mandamos una newsletter comunicando su lanzamiento y en dos horas habíamos vendido más de 800″, revela. En ese momento y sin apenas planearlo bajaron la persiana de Cocunat marketplace y en 2018 lanzaron Cocunat como marca. La calurosa acogida por parte del mercado fue casi instantánea y desde entonces la firma no ha dejado de crecer: en 2019 trasladaron sus cosméticos toxic free al otro lado de las fronteras ※ donde a día de hoy localizan más del 65% de sus ventas- y el pasado noviembre inauguraron su primera tienda física en Barcelona.

La empresaria Sara Werner será uno de los referentes internacionales presentes en el Audi Summit for Progress.

Su filosofía va más allá del tsunami de firmas que se suben al ‘greenwashing’ autodenominándose eco y natural. Para Werner el éxito de sus productos libres de tóxicos reside en su formulación, donde, al contrario de lo que muchos piensan, conjugan tanto ingredientes orgánicos como sintéticos. «Cocunat no es una marca de cosmética natural, es una marca de cosmética ‘toxic free’. Nosotros utilizamos lo mejor de los dos mundos: no nos importa el origen del ingrediente, si es orgánico o sintético, mientras sea libre de tóxicos. Somos un actor diferencial, hacemos lo que hace la industria, pero eliminando las sustancias nocivas», aclara. ¿El producto más aclamado por su clientela? The Absolut , una crema rejuvenecedora donde la combinación de acido hialurónico de bajo peso molecular y 12 componentes biológicamente activos consigue revertir el proceso de envejecimiento, neutraliza los radicales libres y rellena las arrugas.

La parte de I+D es otro de los pilares de la firma y lo que avala su eficacia. «Al eliminar tantos ingredientes –más de 9000 sustancias- y tener un estandarte de calidad tan alto, tenemos que reinventar constantemente la manera de formular». También la tecnología. «Mi socio, Ignasi, estuvo 14 años en EEUU en el equipo de innovación de Microsoft. La tecnología está en el ADN de la marca: en los procesos, la eficacia e incluso en que utilicemos inteligencia artificial para crear nuestros propios productos».

Y es que mediante barridos de red consiguen detectar sobre qué se está hablando y qué necesidades tienen las clientas con el objetivo de «crear productos acordes a esas necesidades para subsanarlas».

Su máxima «better for you, better for the planet, better for life» se hace eco en cada uno de los procesos de la compañía: localizan su producción en España, el packaging es reciclado y reciclable y las tintas que utilizan son ecológicas. Un dato que puede sorprender: en su plantilla, que roza la centena, el 90% del personal son mujeres. Una cifra que alcanza el 98% si hablamos del equipo directivo y que para la alma mater de Cocunat debería ser la norma -y no la excepción- en el sector, donde el paradigma todavía es muy diferente. «No tiene sentido que las marcas cosméticas las dirijan hombres cuando por norma general están ideadas para mujeres y son ellas las que toman la decisión de compra».

Como un ejemplo de caso de éxito, Sara Werner estará presente en el Audi Summit for Progress el próximo 25 de octubre, un encuentro que reunirá en Madrid a 15 mentes brillantes para exponer ideas y proyectos que apuestan por el progreso, la innovación y el diseño. «Europa tiene un gasto en sanidad anual de 150.000 millones de euros en enfermedades relacionadas con los disruptores endocrinos. Nosotros creamos el concepto ‘toxic free’ en 2013 y reinventamos el ‘clean beauty’. Durante muchísimo tiempo la industria nos dio la espalda, pero ahora nos ven como un aliado para alcanzar un futuro libre de sustancias tóxicas. Y esto es el gran hito: que realmente la industria está cambiando».

Tras estos cinco años de crecimiento a pasos agigantados, si miramos hacia el futuro la directora creativa prioriza democratizar la cosmética segura: «Cocunat se dedica a conquistar baños y me gustaría ver a Cocunat en baños de todo el mundo». Y si hablamos de números, el objetivo es contundente: «de cara al 2024 nuestro objetivo es alcanzar los 100 millones de facturación», concluye.

