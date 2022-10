Chuva vai manter-se em todo o país pelo menos até domingo

Entornointeligente.com /

A meteorologista Patrícia Gomes, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), admitiu esta quarta-feira ao DN que o regresso da chuva pode ajudar a melhorar a situação de seca moderada a severa que se tem registado no país durante os últimos meses. Contudo, assume que ainda não é suficiente para ultrapassar esse problema. Ainda assim, apenas a região nordeste de Trás-os-Montes está ainda em seca extrema.

Esta chuva vai-se manter no país todo?

A chuva começou esta semana e vai manter-se pelo menos até domingo dia 23. Se as previsões dos modelos numéricos se mantiverem, haverá uma pausa na próxima semana e depois regressará por volta de quinta-feira.

Estamos a falar de uma massa de ar quente e húmido, com grande conteúdo de vapor de água, que está a afetar toda a Península Ibérica. Tem uma grande extensão e à sua passagem acaba por precipitar e dar quantidades muito significativas em alguns locais. Nem todas as quantidades são elevadas, mas em alguns locais serão sim quantidades significativas.

Subscrever A precipitação hoje e amanhã será pontualmente forte em alguns locais, principalmente nas regiões do norte e centro. Contudo também pode ocorrer num curto espaço de tempo alguma precipitação mais intensa também na região sul. A acompanhar esta precipitação mais intensa espera-se também que possam ocorrer algumas trovoadas.

A partir de sexta-feira tudo indica que esta situação meteorológica vai diminuindo de intensidade. Portanto, irá continuar a chover um pouco por todo o país mas em menor quantidade. O vento também vai enfraquecer a partir de sexta-feira e depois durante o fim de semana já se espera uma situação muito mais tranquila, tanto a nível de vento como a nível de precipitação.

As temperaturas vão manter-se após a passagem do mau tempo?

Não haverá alterações significativas. Eventualmente no sábado, dia 22, pode haver uma pequena subida dos valores da temperatura máxima, mas estamos a falar de variações entre 1 a 3ºC. Ficaremos com temperaturas na ordem dos 17ºC/19ºC nas regiões do interior e da ordem de 20ºC a 23ºC nas regiões do litoral.

Há possibilidade do aviso vermelho emitido para Porto e Braga ser estendido a todo o país?

O aviso vermelho no Porto e Braga já terminou. Já foram emitidos novos avisos. A região centro do país, nomeadamente nos distritos de Braga, Castelo Branco, Viseu e Coimbra foi emitido um aviso amarelo de precipitação e já durante esta manhã foi agravado para aviso laranja, e este aviso irá terminar às 18.00 horas. Posteriormente até às 21.00 mantém-se o aviso amarelo.

Para amanhã já está emitido um aviso de precipitação para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro. Foi emitido um aviso amarelo de precipitação forte entre as 9.00 UTC e as 18.00 UTC. Também para os distritos de Beja e Faro, ou seja uma situação mais a norte e uma situação mais a sul, o período de emissão do aviso é o mesmo.

Quais as recomendações durante esta situação meteorológica?

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) recomenda especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas e da orla costeira e zonas ribeirinhas. Recomenda que não se pratiquem atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar, que se adote uma condução defensiva e não se atravesse zonas inundadas de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas. Recomenda ainda que se esteja atento às informações de meteorologia e às indicações da Proteção Civil e Forças de Segurança.

A Proteção Civil registou entre as 18.00 de terça-feira e as 10.00 desta quarta-feira 295 ocorrências relacionadas com o mau tempo, com Braga e Porto a registar o maior número, sobretudo quedas de árvores e inundações.

Qual é o nível atual de seca e este nível de chuva pode ajudar na seca que se tem sentido?

Estamos a falar de uma situação de modo geral de seca moderada a severa. Contudo a região mais nordeste de Trás-os-Montes estava em setembro em seca extrema. Esta chuva obviamente irá melhorar alguma coisa em relação à monitorização da seca contudo não irá terminar, irá apenas desagravar ligeiramente porque estamos a falar de uma semana de precipitação. Melhora sim, mas infelizmente não é suficiente para colmatar.

Das albufeiras monitorizadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), segundo os dados divulgados a 17 de outubro, apenas as bacias do Douro e Arade estão acima das médias de armazenamento de outubro de 2022.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com