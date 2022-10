Bolsonaro se disculpa por sus declaraciones sobre jóvenes venezolanas

Entornointeligente.com /

El presidente de extrema derecha brasileño, Jair Bolsonaro, se disculpó este martes por sus declaraciones sobre menores venezolanas que le habían valido acusaciones de pedofilia de parte del entorno del expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula Da Silva, su rival en las elecciones. «Si mis palabras -que por mala fe, fueron sacadas de contexto- fueron malinterpretadas o causaron alguna incomodidad a nuestras hermanas venezolanas, pido disculpas», declaró Bolsonaro en un video difundido por las redes sociales. En el video, aparece junto a su esposa Michelle y María Teresa Belandria, representante en Brasil del opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido por Bolsonaro como presidente legítimo del país gobernado por el socialista Nicolás Maduro. «Mi compromiso siempre fue acoger y atender lo mejor posible a todos quienes huyen de las dictaduras en el mundo», añadió el jefe de Estado brasileño, que disputará el 30 de octubre el balotaje presidencial frente a Lula. La polémica estalló el viernes, cuando Bolsonaro contó, durante una entrevista con influencers en Youtube, una anécdota que se remontaba a abril de 2021, en una barriada pobre en Brasilia. «Paré la moto en una esquina, me quité el casco, miré a unas chicas, tres o cuatro, bonitas, de 14, 15 años, arregladas, un sábado en una comunidad. Se generó un clima, volví. ‘¿Puedo entrar en tu casa?’ Entré», relató Bolsonaro. En la casa «había unas 15, 20 chicas (…) todas venezolanas. Y me pregunto, chicas, todas bonitas, de 14, 15 años, arreglándose, un sábado, ¿para qué? Para ganarse la vida», había agregado el mandatario ultraderechista. En particular la frase «se generó un clima», que en Brasil tiene connotaciones sexuales, causó controversia, y en las redes se viralizaron videos de ese pedazo de la entrevista con la etiqueta #Bolsonaropedófilo. El domingo, el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) prohibió que esos extractos fueran usados en los anuncios oficiales de la campaña de Lula. En su mensaje de disculpa, Bolsonaro aseguró que las adolescentes no eran prostitutas. Según el mandatario, la primera dama y la exministra de la Mujer, Damares Alves, las visitaron este martes y «constataron que están reconstruyendo sus vidas en Brasil». Según el diario Estado de S. Paulo, las jóvenes venezolanas y sus madres se habrían negado a grabar un video para la campaña de Bolsonaro. Lula volvió a referirse al episodio este martes. «El comportamiento (de Bolsonaro) en este caso es el de un pedófilo. Él se dio cuenta, por eso se asustó y trató de explicarse lo más rápido posible», dijo durante una entrevista en vivo con el canal Flow Podcast que llegó a reunir más de un millón de espectadores simultáneos en YouTube. Tras el pedido de disculpas de Bolsonaro, fueron rescatados en las redes al menos otros dos videos en los que el presidente había relatado anteriormente la misma anécdota sobre las adolescentes. Rosangela da Silva, esposa de Lula, publicó en Twitter el extracto de otra entrevista de hace un mes, en la que el presidente de extrema derecha insinuaba que las jóvenes eran prostitutas. En mayo pasado, Bolsonaro ya había contado la anécdota durante un evento con empresarios en Sao Paulo transmitido por la televisión pública. «¿Es eso lo que queremos para nuestras hijas y nietas?», exclamó en esa ocasión. Según la primera dama, en Brasil viven más de 375.000 venezolanos, una fracción de los más de seis millones que han huido de las distintas crisis en su país en los últimos años, de acuerdo con la ONU.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com