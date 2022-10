Abogado Eduardo Pachas advierte que se quiere vulnerar el derecho a defensa del presidente

Entornointeligente.com /

Según explicó, en la denuncia constitucional se consigna a los abogados del presidente Castillo, Eduardo Pachas y Benji Espinoza, como parte de una estrategia en contra de la titular de la Fiscalía, Patricia Benavides. «También se le quitan los abogados defensores (al presidente Castillo). Al suscrito y al señor Benji Espinoza nos ponen como abogados de una organización que el 23 de julio nos hemos reunido cuando no hubo reunión alguna», aseguró. Pachas negó haberse reunido en Palacio de Gobierno con representantes del Ejecutivo para discutir una estrategia en contra de la fiscal de la Nación, y señaló que no existe registro de esa supuesta cita porque nunca se dio. «Entonces, ya se le vulnera no solamente el artículo 117, se vulnera la presunción de inocencia y se vulnera el derecho a la defensa de tener un abogado defensor, y esto ya la OEA ha tomado competencia y está señalando su preocupación por lo cual ha llamado una reunión para que se vean estos esquemas», aseguró. También lea: [ Daniel Soria volverá a ser procurador general del Estado, informa Ministerio de Justicia ] Por otro lado, el abogado del mandatario afirmó que la fiscal de la Nación debe ser excluida de la investigación en curso, debido a que el Código Procesal Penal contempla la figura de inhibición, en la cual si una persona se considera víctima del imputado no puede ser parte de la investigación. «La figura de inhibición se pide ante la persona que hace este requerimiento y también, de caso no hacerlo, se pide su exclusión porque pierde lo que en el derecho penal se llama objetividad o el principio del funcionario imparcial que debe investigar», manifestó. Finalmente, indicó que la denuncia constitucional no cuenta con pruebas de la magnitud de las imputaciones, por lo cual se evidencia una venganza del tipo personal contra el presidente de la República. «La objetividad se pierde porque no se ven pruebas que están en el expediente y son de conocimiento público. En atención a ello, ya no se busca la verdad o descubrir los hechos, sino se busca un tema de venganza de tipo personal hacia el presidente Pedro Castillo Terrones», puntualizó. (FIN) GSR/JCR JRA Más en Andina: ?? Congreso de la República espera pronta reglamentación de Ley de prevención del cáncer en las mujeres. ?? https://t.co/L4MBs7dJ9d pic.twitter.com/NaHZV4dT9R

