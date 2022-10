Voluntad Popular plantea soluciones en el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza

Entornointeligente.com /

El Magister en Políticas Públicas y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello Cristofer Correia mencionó las importantes limitaciones que la pobreza genera en los que la viven. «La pobreza es el antónimo de la libertad, la pobreza restringe las posibilidades reales de la gente de ser y hacer lo que quieren y anhelan, limita las posibilidades reales de la gente para alcanzar sus sueños, para competir, para trabajar».

Correia, quien ha hecho estudios exhaustivos en el tema de la pobreza, para la realización de su libro Regeneración Urbana Inclusiva, informó a los presentes que «La pobreza no es exclusivamente un tema de ingresos, no es solo un tema de dinero; La pobreza es un tema que tiene que ver con muchas más cosas, hoy en día se mide por métodos multidimensionales. Es necesario entender la pobreza de una manera más amplia, por ejemplo, el índice desarrollo humano es un método mucho más interesante y mucho más sensible para entender las condiciones reales de la población. Es importante hacer este diagnóstico, para entender la pobreza y poder hacer políticas públicas eficientes».

Él también coordinador Nacional de Formación del partido Voluntad Popular se refirió a la posibilidad de superación de la pobreza a través de el conocimiento profundo de sus causas y la discriminación correcta de las prioridades según las peculiaridades de cada caso.

«La pobreza no es un fenómeno individual, sino que tiene causas estructurales y debe ser resuelta de forma estructural, rompiendo con todos los factores o instituciones que hacen a los ciudadanos y ciudadanas permanecer en dicha situación y que hacen muy difícil que a través de fuerzas individuales puedan resolver su realidad. Este tema tiene que ser prioridad política y Voluntad Popular lo ha asumido así desde el principio. Es prioridad para nuestro partido»

Por su parte Manuela Bolívar realizó un recorrido por todo lo que ha sido la crisis humanitaria en Venezuela y su impacto real en la pobreza del país, «las secuelas son profundas, debemos pensar alternativas a largo plazo para superar la pobreza, hasta nuestro debate ideológico debe girar en torno a ello», comentó la dirigente regional.

La tecnología y las nuevas formas de economía también tuvieron su espacio en este foro de masiva asistencia, Jesús González colocó en el tapete los criptoactivos como una herramienta para superar la pobreza y explicó minuciosamente de qué manera son aprovechables para los sectores vulnerables, sobre todo en un país totalitario. «En los países donde hay regímenes totalitarios, estos tienen el poder de todo el aparato financiero y todo el aparato bancario, definitivamente los criptoactivos representan una alternativa importante para generar ingresos y superar al menos el aspecto económico».

