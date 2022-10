Todos os segundos contam… nas cidades

Entornointeligente.com /

Nas cidades, o tempo ganhou uma dimensão que extravasa as fronteiras da qualidade de vida: as distâncias que é necessário vencer no quotidiano – nomeadamente, para conciliar a vida pessoal e a actividade profissional – tornaram-se inimigas da proximidade. Em nome do crescimento e do desenvolvimento, foi sendo retirado espaço para a vivência inter-pessoal, abrindo terreno a uma despersonalização das cidades.

Até recentemente, este rumo das urbes e das suas pessoas parecia uma inevitabilidade. Todavia, um novo desígnio tem vindo a delinear-se graças ao poder da tecnologia, que tem desempenhado um papel verdadeiramente transformador da sociedade. E o 5G – ou quinta geração de comunicações móveis – vem elevar essa transformação a um patamar disruptivo.

O que está em causa é uma rede ágil e inovadora, construída à medida das pessoas, da economia e do ambiente. Milhões de pessoas e de equipamentos conseguem estar conectados ao mesmo tempo, sem falhas, com toda a segurança e com inteligência.

É este o potencial do 5G da NOS : redefine a percepção do tempo, acelerando o presente e oferecendo uma nova realidade a diferentes sectores de actividade, graças à rapidez do fluxo de dados, à reduzida latência e à capacidade de suportar massivamente a Internet das Coisas. É, pois, todo um novo paradigma de conectividade, decisivo para redesenhar a geografia urbana, conferindo-lhe uma nova e dupla dimensão: a da proximidade e a da sustentabilidade, indissociáveis na construção de um futuro mais humanizado.

Com o 5G, emergem «novas» cidades, isto é, cidades inteligentes , planeadas a partir da fusão perfeita entre duas matérias-primas únicas: os dados e as pessoas. A quinta geração de redes móveis proporciona um fluxo inesgotável de dados recolhidos em diferentes dimensões da cidade: do trânsito às aglomerações de pessoas, dos resíduos ao ambiente, da inovação à governação. A análise desta informação em tempo real desemboca em soluções integradas, transversais e imediatas. Pela primeira vez, uma visão e uma actuação holísticas sobre a cidade, de que as pessoas são os verdadeiros artífices. Porque não bastam os dados: são valiosos, mas carecem da intervenção humana para se tornarem verdadeiramente transformadores. É que o motor da mudança está nas pessoas e no seu poder de decisão: esta é a grande diferenciação que o 5G vem trazer: a tecnologia é a ferramenta que vai promover a interacção, a proximidade e a sustentabilidade, estas, sim, os pilares mais sólidos destas cidades renovadas.

É este o potencial do 5G da NOS: redefine a percepção do tempo, acelerando o presente e oferecendo uma nova realidade a diferentes sectores de actividade Partilhar citação Partilhar no Facebook Partilhar no Twitter Cidades portugueses 5G A leitura do presente propicia respostas às reais necessidades da cidade, que são, afinal, as necessidades dos seus cidadãos. É por isso que o 5G não vem apenas mudar a geografia urbana: vem, igualmente, transformar a geografia humana, na medida em que as soluções inteligentes revertem a favor da qualidade de vida das pessoas. Uma cidade assim transformada é uma cidade mais próxima e mais feliz, que garante condições para se viver, trabalhar, comprar, cuidar, educar e divertir. É uma cidade onde a sociabilidade ganha terreno ao trânsito.

Este é o compromisso da NOS. Um compromisso de presente, com contornos reais em cidades como Pombal, Barreiro e Vila Nova de Famalicão, três exemplos de autarquias que estão na vanguarda da transformação tecnológica ao serviço das pessoas.

Em Vila Nova de Famalicão, as sementes foram lançadas em 2019, tendo começado a germinar dois anos depois com o B-Smart Famalicão : desenvolvida em parceria com a NOS, consiste numa plataforma que congrega as ferramentas de gestão inteligente do município.

O projecto foi gizado em torno das necessidades dos cidadãos e de como poderiam ser supridas recorrendo à tecnologia. E na cidade já há provas do impacto desta inteligência vinda dos dados: é o caso da BiciBox, disponível na central de camionagem e na estação de caminhos-de-ferro, e que permite que os habitantes ali guardem a sua bicicleta quando se deslocam de camioneta ou de comboio, evitando, assim, o uso de carros. Os dados de mobilidade da NOS permitem, igualmente, conhecer o perfil de turistas, dando à autarquia a oportunidade de ajustar os serviços e aumentar a atractividade do concelho.

Foto B-Smart Famalicão Famalicão é, a par de Lagoa e Albufeira, um exemplo do potencial transformador das soluções inteligentes: em comum, têm o facto de tirarem partido da tecnologia para optimizar a sua gestão de recursos e de território, com um claro retorno em termos de eficiência e sustentabilidade.

Mas, com o 5G da NOS, é possível ir mais longe. E evoluir de uma smart city para uma cidade 5G, na medida em que beneficiam de alta cobertura desta rede de quinta geração para implementar soluções que maximizam a gestão urbana. Barreiro e Pombal subiram já este degrau fundamental.

No que a Pombal diz respeito, as potencialidades da tecnologia 5G com a chancela da NOS foram colocadas à prova no campo da promoção turística. Uma solução de realidade virtual permitiu aos visitantes das Festas do Bodo experimentar actividades como escalar e andar de parapente na Serra de Sicó, dar um passeio na Praia do Osso da Baleia ou conhecer o Convento do Louriçal. Num segundo momento, recorrendo à solução de big data da operadora, é possível analisar a audiência e o respectivo comportamento, de modo a optimizar a próxima edição do evento.

​Estas funcionalidades marcaram a apresentação de Pombal Cidade 5G. Esta é uma meta partilhada com o Barreiro. Por via de uma solução pioneira implementada pela NOS, com recurso a analítica de vídeo sobre 5G, o município monitoriza a mobilidade urbana numa das áreas mais movimentadas, com a análise em tempo real a permitir uma gestão mais eficiente do tráfego. É igualmente com base em ferramentas de inteligência que se processa a gestão de resíduos urbanos: sensores instalados nos contentores indicam o respectivo nível de enchimento, sendo que, no início da recolha, os veículos recebem esta informação e ajustam o circuito em conformidade. O resultado é uma melhor gestão dos veículos e das equipas, bem como uma poupança de combustível na ordem dos 20%.

Foto Foto Barreiro e Pombal são, pois, duas cidades que testemunham todo o potencial da rede 5G da NOS no desenvolvimento de soluções inovadoras que resultam numa gestão do território mais eficiente e em municípios mais próximos dos seus cidadãos. Prova-se, assim, que a tecnologia tem, efectivamente, impacto no dia-a-dia, ao mesmo tempo que a NOS cumpre o compromisso de estar na vanguarda da transição digital do País.

Porém, o 5G é mais do que transformação digital. É transformação social, na medida em que uma gestão autárquica que identifica e aplica o potencial desta tecnologia está a contribuir para o emergir de cidades mais inovadoras, mais inclusivas, mais resilientes e mais conectadas, bem como mais sustentáveis – a qualidade de vida das pessoas é o denominador comum da intervenção.

Os dados passam a ser a fonte de uma nova criatividade, que dá palco a novas soluções de mobilidade, a uma utilização de recursos mais eficiente, a serviços de educação, saúde ou turismo mais responsivos e capazes de proporcionar uma melhor experiência, a edifícios assentes em bases mais sustentáveis, a novos negócios e a mais empreendedorismo.

Este é um cenário em que diminuem as emissões poluentes, economiza-se energia e água, poupam-se recursos financeiros. É um cenário em que a informação em tempo real permite uma gestão mais racional das listas e dos tempos de espera, optimizando os recursos técnicos e humanos e desembocando numa melhor saúde dos cidadãos. É ainda um cenário em que a educação e o trabalho remotos se afirmam, eliminando a necessidade das deslocações pendulares que (ainda) constituem o quotidiano.

E com tempo assim (re)conquistado ao trânsito, fortalece-se a sociabilidade e recupera-se a proximidade na forma de viver (n)as cidades. Estas ganham uma nova cor: a da sustentabilidade. E um novo ritmo: o das pessoas.

A NOS está, desde a primeira hora, na vanguarda deste movimento, a liderar a construção de um futuro 5G em Portugal .

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com