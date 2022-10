Rochet reconoció que se puede ir de Nacional: «El domingo en el GPC lo voy a disfrutar como si fuera el último»

Entornointeligente.com /

Sergio Rochet , arquero y capitán de Nacional , reconoció tras la obtención del Torneo Clausura que luego de la finalización del Campeonato Uruguayo puede llegar a partir al exterior.

«Puede ser. La verdad que uno inconscientemente ya lo está pensando. Me queda un año de contrato. El domingo en el Parque lo voy a disfrutar como si fuera el último. Si no lo es, voy a estar contento también de seguir acá», dijo en rueda de prensa tras el triunfo ante Cerrito.

Rochet llegó al club en 2019 y ya fue campeón uruguayo en dos oportunidades. «Nacional me abrió las puertas, me ha dado un cariño enorme y lo menos que puedo hacer es demostrar adentro de la cancha y no pensar en el futuro», sumó.

«He tenido chances de salir y no he querido. Seguramente haya alguna propuesta para irme después de diciembre. Nos sentaremos a hablar con Nacional. Estoy tranquilo con lo que di y lo que estoy dando. Tengo un año más de contrato. Después si sale la posibilidad de salir, y me sirve tanto a mí como a Nacional, nos sentaremos a hablar y veremos qué es lo mejor», agregó Rochet.

Sobre la consagración del Clausura, Rochet dijo que «está bueno ganar estos torneos» pero «lo principal es el Uruguayo». «Demostramos que somos un buen equipo y por algo fuimos el mejor», remarcó.

Respecto al partido más importante del semestre, el Chino no dudó y se quedó con el triunfo clásico por 3-1 ante Peñarol en la cuarta fecha. «Era una victoria deseada por lo que significaba jugar en nuestra cancha, con nuestra gente y con Luis. Fue un partido que marcó», detalló.

«Teníamos un objetivo, que era ganar el Clausura, y ahora tenemos una ventaja para la primera final. Sirve para prepararnos de forma más tranquila y no se ha logrado el gran objetivo que es el Campeonato Uruguayo», expresó.

Al haber ganado la Anual y el Clausura, el Bolso está ahora a solo 90 minutos de quedarse con el título absoluto cuando enfrente el próximo 30 de octubre a Liverpool (campeón del Apertura) en el Estadio Centenario. Si vence al negriazul en el primer partido (habrá alargue y penales si persiste el empate), será campeón. De lo contrario, jugará dos finales más en formato de ida y vuelta por puntos y diferencia de goles.

