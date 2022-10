«Rio atmosférico» traz chuva e trovoada ao continente

Entornointeligente.com /

Um fenómeno conhecido como «rio atmosférico» vai trazer mau tempo ao país a partir da tarde desta terça-feira. De acordo com um comunicado divulgado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está prevista uma «alteração significativa» do estado do tempo em Portugal continental. Chuva e trovoada são esperadas nas próximas horas, com sete distritos do continente sob aviso amarelo.

«Esta situação meteorológica [o «rio atmosférico»] deverá originar diversos períodos de precipitação persistente, podendo esta ser por vezes ser forte, acompanhada de trovoada, e de vento forte no litoral e terras altas», escreve o IPMA.

Os distritos de Viseu, Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso amarelo na quarta-feira devido à previsão de chuva por vezes forte, com possibilidade de trovoada, segundo o IPMA.

Estes sete distritos do continente vão estar sob aviso amarelo devido à chuva entre as 3h e as 15h de quarta-feira.

O IPMA colocou também os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga sob aviso amarelo por causa do vento sul, temporariamente forte com rajadas até 85 quilómetros por hora no litoral e terras altas, entre as 0h e as 9h de quarta-feira.

Os distritos de Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga estão também sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima entre as 3h de quinta-feira e as 3h de sexta-feira.

De acordo com o instituto, estão previstas ondas de oeste/sudoeste com quatro a cinco metros, passando gradualmente a ondas de oeste/noroeste.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

LINK ORIGINAL: Publico

